Аномальная жара свыше +30 приходит в Бердск 15 июня

Какой будет погода 15 июня в Бердске и Новосибирске.
Завтра, во вторник, нас ожидает настоящая жара. Ночью +11...+13, а днем -
+27...+29oC.
Атмосферные явления: переменная облачность, преимущественно без осадков
Ветер будет дуть западный 3-8 м\с днем местами порывы до 13 м\с.
Магнитные бури будут идти 15 и 16 июня.
В целом, по сообщению МЧС, с 15 по 19 июня будет стоять аномальная жара - свыше +30 градусов каждый день.
Раньше и сегодня в народе отмечают праздник Вьюн Зеленый, в этот день принято поздравлять молодые семьи, созданные в этом году. Дом украшали березой и обязательно выпекали каравай.