Магнитная буря мощно ударит по Земле 15 июня 2021: Трехдневный геомагнитный шторм угрожает здоровью метеопатов
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Магнитная буря мощно ударит по Земле 15 июня 2021: Трехдневный геомагнитный шторм угрожает здоровью метеопатов

5:45:136/15/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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Организм человека испытывает сильный стресс, все силы отдает борьбе с ним, поэтому чувство слабости, усталости, бессилия не покидает человека в дни магнитного шторма.

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15 июня 2021 года после полудня ожидается сильная магнитная буря в магнитном поле Земли. В институте астрономии РАН сообщили, что в 2021 году начинается максимум солнечной активности, который продлится ближайшие 11 лет. Солнце - активная звезда, выброс энергии с поверхности которой происходит практически каждый день. Солнечный ветер летит во все стороны космического пространства. Его потоки, попадая в атмосферу Земли, вызывают магнитную бурю - хаос в электрических характеристиках магнитосферы планеты. Мы знаем. Что магнитное поле есть и у органов организма человека. При неожиданных колебаниях магнитного поля Земли организм человека не успевает подстроиться под спонтанные изменения внешних условий. Поэтому и возникают проблемы в функционировании сосудов, сердца, головного мозга.

До 12 часов в магнитном поле Земли небольшие возмущения силой 2 балла будут заметны ранним утром. Сегодня врачи советуют выспаться как следует, утром принять душ и по возможности отправиться на работу пешком. Свежий воздух, легкие физические нагрузки и здоровое питание- лучшее начало дня. Не загружайте сегодня организм обильной едой и алкоголем, меньше курите, постарайтесь держать оптимистический настрой. После обеда в магнитном поле Земли наступает хаос. Сложнее всего в это время придется людям с нестабильным артериальным давлением, с неустойчивой психикой, страдающим астмой и ожирением.

Сила колебаний магнитного поля будет расти. К 18 часам “качка” составит 5 баллов, а к 21 часу и до конца суток сила магнитной бури оценивается в 6 баллов. Это по классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца соответствует сильной геомагнитной буре.

Больше пейте свежей воды, откажитесь от кофе и крепкого чая. Сердце человека принимает основной удар магнитной бури, поэтому пощадите его. Отложите любые физические нагрузки, тренировки. Ходьба, правильное дыхание и прогулки на свежем воздухе - лучший рецепт. Вечером рекомендуется принять теплую ванну с травами или морской солью, и лечь спать до полуночи.

Магнитная буря, начавшись сегодня, продолжится в течение трех дней. Организм человека испытывает сильный стресс, все силы отдает борьбе с ним, поэтому чувство слабости, усталости, бессилия не покидает человека в дни магнитного шторма. У людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, во время магнитных бурь падает уровень гормона, отвечающего за иммунитет, кровь становится более густой, поэтому нарушается кислородный баланс организма, повышается риск образования тромбов.

Несколько рекомендаций, как пережить магнитную бурю:
- При нестабильном давлении утром не вставайте резко с кровати, регулярно проветривайте помещение, где вы находитесь;
- В дни магнитных бурь ограничьте употребление жирной, острой и сладкой еды, дайте отдых системе пищеварения;
- Ложитесь спать до полуночи, старайтесь спать не менее 8 часов;
- Берегите нервную систему, избегайте неприятных разговоров и конфликтов, больше шутите и смейтесь.

Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Светлана Григорьевна, 65 лет:
- Скачет давление, болит сердце. Лекарства мало помогают. Болят суставы ног. Слабость сильная и апатия. Пью успокоительное, но всё равно нервничаю и волнуюсь.
Ольга Владимировна, 43 года:
- Устаю от небольшой даже нагрузки, сердце побаливает. Часто кружится голова, как будто сознание теряю. Очень плохо сплю, снятся ужасы.
Ирина Валентиновна, 54 года:
- Резко падает давление, болит голова, весь день клонит в сон. Ночью трудно дышать, не хватает воздуха.

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