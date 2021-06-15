Взрыв в Новосибирске: Из-за чего произошел пожар на газовой АЗС с 35 пострадавшими 14 июня 2021. Подробности ЧП на фото и видео
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Взрыв в Новосибирске: Из-за чего произошел пожар на газовой АЗС с 35 пострадавшими 14 июня 2021. Подробности ЧП на фото и видео

9:50:406/15/2021,Алина БуроваФото: ГУ МЧС России по НСО/АСТ-54
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От взрывной волны цистерна с газом отлетела на десятки метров. Она повредила стоящую рядом заправку. Из людей никого не задела.

Огонь готов был перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку

При пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали 35 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщили федеральные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб. Госпитализировано 20 человек. Из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Другие 10 человек в числе которых один ребенок и двое пожарных в состоянии средней тяжести. Пятнадцать человек получают амбулаторное лечение.

Напомним, что ЧП произошло вчера, 14 июня в 18:03 на Гусинобродском шоссе, 60 в Октябрьском районе Новосибирска. С заправки "ЕвроГаза" были слышны порядка 5 взрывов. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Сибиряки были перепуганы случившимся и делились своими переживаниями в социальных сетях. Отмечается, что даже на расстоянии нескольких километров люди слышали грохот.

- Кто-нибудь почувствовал толчки? У нас дом пошатнулся! - сообщила сибирячка Ольга С. в паблике АСТ-54.

- Как в боевиках начало,- добавил новосибирец Игорь.

- Спасибо сотруднице "Континента", которая вовремя эвакуировала родителей с детьми с детской площадки. Первый гриб случился как раз, когда все поднимались вверх по ступенькам к "Контенту". Жар окатил спины, как будто рядом с раскаленной печкой стоишь. До эпицентра было 220 метров, если по 2Гису мерить. Ребенок в стрессе. Для него это просто апокалипсис какой-то! - поделился Артем С.

- Хочется сказать большое спасибо человеку в оранжевой футболке, который разруливал перекрёсток Волочаевской и ГБШ! Не дал образоваться пробке и обеспечил быстрый подъезд служб и отъезд скорых! Это самое главное! Он реально молодец! - отметила Наталья Ш.

- Такое впечатление, что эти заправки специально ставят там, где жилые дома. Деньги сейчас правят всюду,- высказала свое мнение в соцсети Марта Б.

Взорвавшаяся на АЗС цистерна с газовым топливом пролетела десятки метров в Новосибирске и приземлилась вблизи другой заправки на ул. Лунная. Пожар локализировали в 21:03. Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов, однако угроза жилым домам отсутствовала. Всего на реагирование привлекалось 111 человек и 34 единиц техники. Из них от МЧС России 77 человек и 21 единица техники.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На контроль дело поставил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В скором времени будет произведена проверка всех АЗС Новосибирской области.

Сегодня стало известно, что причиной пожара на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

Отметим, что в Бердске также есть газовые заправки. Однако они находятся за чертой города: две из них на ул. Промышленной, а другие две на ул. Зеленая Роща.

Открытое горение на автозаправочной станции в Новосибирске ликвидировали пожарные

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Первый взрыв произошел около 6 часов вечера

Автор видео: ГУ МЧС России по НСО

Автор видео: Mash

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