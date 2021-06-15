После взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек. Данные на утро 14 июня о страшном пожаре и жертвах в Новосибирске
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После взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек. Данные на утро 14 июня о страшном пожаре и жертвах в Новосибирске

8:47:256/15/2021Фото: АСТ-54
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После серии взрывов несколько человек попали в больницу и находятся в тяжелом состоянии.

Около 6 вечера на заправке прогремел первый взрыв

В экстренных службах Новосибирска рассказали о состоянии 35 пострадавших при взрыве АГЗС на Гусинобродском шоссе. В настоящее время в больницах находятся 20 человек, при чем 10 из них в тяжелом состоянии. Также еще 10 человек, серди которых ребенок и двое сотрудников МЧС в состоянии средней степени тяжести. Еще 15 пострадавших проходят лечение на дому.

Напомним, вчера, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Отметим, что тушение пожара осложнялось хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

В настоящее время Следственный комитет возбудил уголовное дело после серии взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе столицы Сибири 14 июня. Следователи усмотрели признаки преступления, по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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