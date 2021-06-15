Если девушка жирная уже в 20-25, то за 30 там вообще будет корова овер 100 кг?
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Если девушка жирная уже в 20-25, то за 30 там вообще будет корова овер 100 кг?

8:43:556/15/2021
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Говорят, что с возрастом наступает возрастная полнота.

С возрастом тяжелее скинуть лишние килограммы
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:
Говорят, что с возрастом наступает возрастная полнота. То есть, если девушка жирная уже в 20-25, то за 30 там вообще будет корова овер 100 кг?
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