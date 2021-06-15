Джо Байден "потерялся" после просьбы прокомментировать его высказывание о Путине

Накануне президент США Джо Байден рассказал, что его ответ во время скандального интервью о Путине был честным, но он не думает, что его ответ может как-то повлиять на исход встречи с российским лидером.
Напомним, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байдена попросили прокомментировать реакцию Путина на свой положительный ответ считает ли он его убийцей. Американский президент растерялся и начал путаться в словах. Также американский журналист напомнил Байдену, что Путин посмеялся после скандального высказывания нового президента Америки.
- Я, правда, тоже смеюсь, - ответил Байден, изобразив смех. - Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу, - добавил он.
Отметим, что после своего положительного ответа на вопрос «Считает ли он Путина убийцей?» Байден поверг в шок американцев, ведь они стараются избегать таких нападок из-за того, что дипломатические отношения могут сильно испортиться. Кстати, после этого случая Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но американский лидер, почему-то, отказался. Теперь Байден с Путиным встретятся на саммите в Женеве 16 июня.