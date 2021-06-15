Джо Байден "потерялся" после просьбы прокомментировать его высказывание о Путине
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Джо Байден "потерялся" после просьбы прокомментировать его высказывание о Путине

9:07:416/15/2021Фото: pixabay
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Не так давно американский президент ответил утвердительно на вопрос "Считает ли он Путина убийцей?".

Байден назвал Путина убийцей во время интервью

Накануне президент США Джо Байден рассказал, что его ответ во время скандального интервью о Путине был честным, но он не думает, что его ответ может как-то повлиять на исход встречи с российским лидером.

Напомним, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байдена попросили прокомментировать реакцию Путина на свой положительный ответ считает ли он его убийцей. Американский президент растерялся и начал путаться в словах. Также американский журналист напомнил Байдену, что Путин посмеялся после скандального высказывания нового президента Америки.

- Я, правда, тоже смеюсь, - ответил Байден, изобразив смех. - Я не думаю, что это сильно как-то влияет на нашу предстоящую встречу, - добавил он.

Отметим, что после своего положительного ответа на вопрос «Считает ли он Путина убийцей?» Байден поверг в шок американцев, ведь они стараются избегать таких нападок из-за того, что дипломатические отношения могут сильно испортиться. Кстати, после этого случая Путин пригласил Байдена на разговор в прямом эфире, но американский лидер, почему-то, отказался. Теперь Байден с Путиным встретятся на саммите в Женеве 16 июня.

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