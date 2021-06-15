Стало известно, в чем обвиняют задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Стало известно, в чем обвиняют задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу

9:39:296/15/2021Фото: Инстаграм
0

Она находится под арестом в Беларуси с 23 мая. В тот день ее сняли с самолета Вильнюс-Афины вместе с Романом Протасевичем.

Софью Сапегу обвиняют по нескольким статьям

Следственный комитет Беларуси рассказал, в чем обвиняют россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Как стало известно ее обвиняют в разжигании социальной розни, а также она проходит подозреваемой по делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом заявил глава СК Беларуси Дмитрий Гора.

«Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступлений, предусмотренного 342-й статьей (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 – это разжигание социальной вражды и розни», — рассказал глава Следственного комитета.

Отметим, что по делу об организации групповых действий, которые нарушают общественный порядок, она проходит как подозреваемая.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Вильнюс-Афины. Изначально сообщалось о бомбе на борту, но позже выяснилось, что бомбы нет. А силовики Беларуси сняли рейса и задержали Софью Сапегу и Романа Протасевича. Они оба администраторы телеграм-каналов, которые подозревают в экстремистских действиях. А Сапегу обвиняют в том, что она выкладывала личные данные силовиков.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Внезапная смерть сестры Шойгу: что сказал Мишустин
Экспертиза останков пилота MH17 раскрыла неприятную правду
задержали самолет арестовали россиянзаключили под стражу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Виновна ли Сапега в экстремизме?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Светлана Сурганова призналась в Новосибирске, как она боролась с раком
    9:30:43 6/15/2021
    Светлана Сурганова призналась в Новосибирске, как она боролась с раком
    В Новосибирске выставили на продажу одну из самых дорогих квартир: Ремонт домика обошелся в €1 млн
    9:21:24 6/15/2021
    В Новосибирске выставили на продажу одну из самых дорогих квартир: Ремонт домика обошелся в €1 млн
    Календарь дачника на 15 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:45 6/15/2021
    Календарь дачника на 15 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Джо Байден "потерялся" после просьбы прокомментировать его высказывание о Путине
    9:07:41 6/15/2021
    Джо Байден "потерялся" после просьбы прокомментировать его высказывание о Путине
    После взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек. Данные на утро 14 июня о страшном пожаре и жертвах в Новосибирске
    8:47:25 6/15/2021
    После взрыва АГЗС на Гусинобродском шоссе пострадали 35 человек. Данные на утро 14 июня о страшном пожаре и жертвах в Новосибирске
    Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:36 6/15/2021
    Какой сегодня церковный праздник 15 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 июня 2021 в России и мире
    7:40:33 6/15/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 15 июня 2021 в России и мире
    БердскАномальная жара свыше +30 приходит в Бердск 15 июня
    6:30:35 6/15/2021
    Аномальная жара свыше +30 приходит в Бердск 15 июня
    Позитивные открытки на День силы улыбки 15 июня и смешные поздравления
    6:00:39 6/15/2021
    Позитивные открытки на День силы улыбки 15 июня и смешные поздравления
    БердскМагнитная буря мощно ударит по Земле 15 июня 2021: Трехдневный геомагнитный шторм угрожает здоровью метеопатов
    5:45:13 6/15/2021
    Магнитная буря мощно ударит по Земле 15 июня 2021: Трехдневный геомагнитный шторм угрожает здоровью метеопатов