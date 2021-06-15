Стало известно, в чем обвиняют задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу

Следственный комитет Беларуси рассказал, в чем обвиняют россиянку Софью Сапегу, которую задержали в Минске 23 мая после экстренной посадки самолета. Как стало известно ее обвиняют в разжигании социальной розни, а также она проходит подозреваемой по делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом заявил глава СК Беларуси Дмитрий Гора.
«Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступлений, предусмотренного 342-й статьей (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 – это разжигание социальной вражды и розни», — рассказал глава Следственного комитета.
Отметим, что по делу об организации групповых действий, которые нарушают общественный порядок, она проходит как подозреваемая.
Напомним, 23 мая в Минске экстренно посадили самолет Вильнюс-Афины. Изначально сообщалось о бомбе на борту, но позже выяснилось, что бомбы нет. А силовики Беларуси сняли рейса и задержали Софью Сапегу и Романа Протасевича. Они оба администраторы телеграм-каналов, которые подозревают в экстремистских действиях. А Сапегу обвиняют в том, что она выкладывала личные данные силовиков.