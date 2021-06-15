Пол Уилан умоляет президента США Джо Байдена вернуть его домой. Он арестован в России за шпионаж

Пол Уилан, которого осудили в России за шпионаж, обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его домой. Об этом говорится в аудиозаписи от его семьи.
- Пожалуйста, верните меня домой к моей семье и моей собаке Флоре, там моё место. Спасибо, господин президент, за намерение вернуть меня домой, - говорит Уилан.
Также осужденный заявил, что он невиновен и не занимался шпионажем. Кроме того, он прокомментировал свой арест как «похищение американского туриста».
Отметим, что ранее американская судья, которая вынесла приговор россиянину Виктору Буту и назначила ему тюремный срок, заявила, что обменять Уилана на Бута будет целесообразно.