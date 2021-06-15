Родители Бердска обвиняют школы в поборах на ремонт. Так ли это, ответила вице-мэр Жанна Шурова
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Родители Бердска обвиняют школы в поборах на ремонт. Так ли это, ответила вице-мэр Жанна Шурова

11:57:026/15/2021,Алина БуроваФото: pixabay
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"Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей?", - недоуменно произнесла жительница города 10 июня.

Обсуждение о сдаче финансовых средств идет несколько дней

Обсуждение о сдаче средств на ремонт бердских школ якобы требует с родителей руководство школ Бердска. Информация об этом появилась в социальных сетях. Также сообщение пришло и в редакцию сайта "Курьер. Среда. Бердск".

Как сообщила в рубрику "Сообщи свою новости" бердчанка Марина, сумму с родителей потребовали приличную.

- Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей? - недоуменно произнесла жительница города 10 июня.

Вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политике Жанна Шурова прокомментировала ситуацию сегодня, 15 июня.

- В администрацию и в управление образования такого рода обращений не поступало! Содержание и ремонт образовательных учреждений осуществляется за счёт средств местного бюджета.

Отметим, что в соответствии с законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации" за предоставление дополнительных образовательных услуг может взиматься дополнительная плата .Когда учителя на родительских собраниях требуют внести какие-либо финансовые средства на нужды класса и школы, то такие требования не законны.

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