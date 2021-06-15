Родители Бердска обвиняют школы в поборах на ремонт. Так ли это, ответила вице-мэр Жанна Шурова

Обсуждение о сдаче средств на ремонт бердских школ якобы требует с родителей руководство школ Бердска. Информация об этом появилась в социальных сетях. Также сообщение пришло и в редакцию сайта "Курьер. Среда. Бердск".
Как сообщила в рубрику "Сообщи свою новости" бердчанка Марина, сумму с родителей потребовали приличную.
- Неужели ремонт школ не заложен в смету? Почему еще и ремонт за счет родителей? - недоуменно произнесла жительница города 10 июня.
Вице-мэр Бердска по экономразвитию и социальной политике Жанна Шурова прокомментировала ситуацию сегодня, 15 июня.
- В администрацию и в управление образования такого рода обращений не поступало! Содержание и ремонт образовательных учреждений осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Отметим, что в соответствии с законом № 273 "Об образовании в Российской Федерации" за предоставление дополнительных образовательных услуг может взиматься дополнительная плата .Когда учителя на родительских собраниях требуют внести какие-либо финансовые средства на нужды класса и школы, то такие требования не законны.