"Пока, я больше никогда не вернусь": в Самаре нашли мертвой 15-летнюю школьницу

Вчера, 14 июня, в Самаре произошла трагедия. Там нашли мертвой пропавшую 11 июня девочку. Как стало известно, 15-летняя Виктория ушла из дома 11 июня и больше не вернулась. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поискового отряда Лиза Алерт, а также неравнодушные жители. Они опрашивали прохожих, проводили обыски на всех участках. Кроме того, полицейские и родственники общались со всеми, кто мог обладать какой-либо информацией о местонахождении девочки.
Но к сожалению поиски не принесли результатов – 14 июня было обнаружено тело девочки. Точная причина смерти подростка пока неизвестна.
Мать девочки много раз обращалась к дочери в соцсетях и просила вернуться домой. А после исчезновения правоохранители нашли в профиле школьницы странное сообщение, которое она опубликовала на своей странице «Пока, я больше никогда не вернусь».
По неофициальным данным, тело девочки обнаружили сотрудники подразделения вневедомственной охраны неподалеку от железнодорожной станции Безымянка.