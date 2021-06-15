"Пока, я больше никогда не вернусь": в Самаре нашли мертвой 15-летнюю школьницу
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"Пока, я больше никогда не вернусь": в Самаре нашли мертвой 15-летнюю школьницу

10:30:006/15/2021Фото: Лиза Алерт
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Девочка исчезла 11 июня и перед пропажей опубликовала странное сообщение в социальных сетях.

Труп пропавшей 15-летней школьницы нашли в Самаре

Вчера, 14 июня, в Самаре произошла трагедия. Там нашли мертвой пропавшую 11 июня девочку. Как стало известно, 15-летняя Виктория ушла из дома 11 июня и больше не вернулась. К поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, волонтеры поискового отряда Лиза Алерт, а также неравнодушные жители. Они опрашивали прохожих, проводили обыски на всех участках. Кроме того, полицейские и родственники общались со всеми, кто мог обладать какой-либо информацией о местонахождении девочки.

Но к сожалению поиски не принесли результатов – 14 июня было обнаружено тело девочки. Точная причина смерти подростка пока неизвестна.

Мать девочки много раз обращалась к дочери в соцсетях и просила вернуться домой. А после исчезновения правоохранители нашли в профиле школьницы странное сообщение, которое она опубликовала на своей странице «Пока, я больше никогда не вернусь».

По неофициальным данным, тело девочки обнаружили сотрудники подразделения вневедомственной охраны неподалеку от железнодорожной станции Безымянка.

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