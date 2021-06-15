Тополиный пух, жара, июнь: Необычайной красоты видео из Бердска. Чем опасен и прекрасен пух тополя?

Сегодня, 15 июня 2021, на видео попало природное явление в Бердске - тополиный пух застелил землю города. Пух летит во все стороны, атакую аллергиков. Стоит отметить, что пух витает в воздухе Бердска уже несколько дней. По оценке экспертов по наблюдениям за последние пять лет, окончательно пух, должен исчезнуть во второй половине лета — в первой декаде июля.
Конец мая - начало июня является самым пиком цветения тополей. Пух очень вредит здоровью. Так, в период активной фазы цветения тополиный пух залетает в машины, квартиры, офисы, но самое неприятное, когда пух попадает в нос и глаза.
Большая опасность пуха в том, что он является переносчиком микробов. Он переносит мусор, аллергены и бактерии. Когда они попадают в нос, происходит аллергическая реакция, раздражение слизистой, заложенность носа. При контакте органов дыхания человека с тополиным пухом, засоряется задняя стенка носоглотки. Это самая уязвимая часть. По сути, тополиный пух не вызывает аллергии, а лишь провоцирует ее, являясь своеобразным пылесборником.
Также в нес живет тополиная моль. Она живет на деревьях и размножается там путем откладывания яиц. После чего попадает через окна и селится ваших шкафах.
Эксперты советуют в этот период проводить чаще влажную уборку дома, а также ставить москитные сетки на окна. Если нет сетки, то можно окно закрыть простынкой или пеленкой.
Кстати, один тополь за сезон вбирает в себя от 20 до 30 кг выхлопных газов и пыли. При этом отдает в окружающую среду объем кислорода 41,3 тонн на га. Если сравнивать с вырабатываем объемом кислорода у других деревьев, то получится, что объем кислорода, вырабатываемого 1 тополем равен 10 березам, 7 елям, 4 сосен и 3 липам.