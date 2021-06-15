Испания и Швеция сыграли вничью на чемпионате Евро-2020
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Испания и Швеция сыграли вничью на чемпионате Евро-2020

10:47:066/15/2021Фото: pixabay
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В следующем туре Испания встретится с Польшей, а команда Швеции на день раньше встретится со Словакии.

Испания и Швеция сыграли вничью на Евро-2020

Вчера, 14 июня, в Севилье состоялся матч сборной Испании и сборной Швеции в рамках матча первого тура группового турнира Евро-2020. В итоге, он завершился в ничью со счетом 0:0.

Обе команды упускали возможности забить гол в ворота соперников и открыть счет. У сборной Швеции в стартовом составе вышел полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, его партнер по клубу Виктор Классон вышел на замену во втором тайме, а Маркус Берг, который покинет команду по окончании сезона, вышел в старте и был заменен на 69-й минуте. А форвард Спартака так и остался в запасе.

В итоге в завершении игры обе команды получили по одному очку и делят второе и треьи места в группе Е. На первом месте стоит сборная Словакии, которая обыграла команду Польши со счетом 2:1 – у нее три очка. У команды Польши ноль очков и последнее место.

Уже в следующем туре Испания встретится с Польшей, а команда Швеции на день раньше встретится со Словакии.

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