Испания и Швеция сыграли вничью на чемпионате Евро-2020

Вчера, 14 июня, в Севилье состоялся матч сборной Испании и сборной Швеции в рамках матча первого тура группового турнира Евро-2020. В итоге, он завершился в ничью со счетом 0:0.
Обе команды упускали возможности забить гол в ворота соперников и открыть счет. У сборной Швеции в стартовом составе вышел полузащитник «Краснодара» Кристоффер Олссон, его партнер по клубу Виктор Классон вышел на замену во втором тайме, а Маркус Берг, который покинет команду по окончании сезона, вышел в старте и был заменен на 69-й минуте. А форвард Спартака так и остался в запасе.
В итоге в завершении игры обе команды получили по одному очку и делят второе и треьи места в группе Е. На первом месте стоит сборная Словакии, которая обыграла команду Польши со счетом 2:1 – у нее три очка. У команды Польши ноль очков и последнее место.
Уже в следующем туре Испания встретится с Польшей, а команда Швеции на день раньше встретится со Словакии.