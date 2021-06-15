Трех волнистых попугайчиков сварил и съел 80-летний дедушка в Искитиме: Они мне надоели!
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Трех волнистых попугайчиков сварил и съел 80-летний дедушка в Искитиме: Они мне надоели!

10:45:046/15/2021Фото: pixabay
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Внучка пенсионера пытается спасти единственного оставшегося в живых попугайчика. Чем опасен обед из такой птицы, объяснила ветеринар Любовь Бердичевская.

Дедушка варил птицу на глазах у внучки
Дедушка варил птицу на глазах у внучки

В редакцию "курьер. Среда. Бердск" за помощью обратилась Альбина из Искитима. Девушка пытается спасти волнистого попугайчика от своего голодного дедушки.

- Такая плачевная ситуация получилась у нa͏шей семьи - y͏же поменялось 4͏ попy͏гa͏я. Пропa͏дa͏ли все время, мы тa͏к считa͏ли. Недa͏вно взяли еще двух попy͏гa͏йчиков волнистых. Тa͏к вот, дело в том, что сегодня y͏виделa͏, что, окa͏зывa͏ется, это нa͏ш дедy͏шкa͏ 80-летний съедa͏ет попy͏гa͏ев, в прямом смысле. Увиделa͏, кa͏к он сегодня вa͏рил себе мясо, я его спросилa͏ и он скa͏зa͏л, что они нa͏доели емy͏. Может комy͏-то в Искитиме нy͏жен остa͏вшийся желтый попy͏гa͏йчик, покa͏ он не пострa͏дa͏л? - просит помощи девушка из Искитима сегодня, 15 июня.

Ветеринар клиника "Айболит" Любовь Бердичевская прокомментировала данную ситуацию:

- Наверное, их можно употреблять в пищу. В целом, это мясо птицы. Но как и любые другие птицы они могут быть носителями орнитоза, например. И ряда других инфекционных заболеваний. Также при недостаточной термической обработке мясо попугаев может быть источником острых инфекций. Тут же стоит указать морально-этические соображения: попугаи - это не еда, а птица для семьи и души.

Стоит отметить, что и цена на волнистых попугайчиков "кусается". За одну птичку в Бердске придется заплатить 1200 рублей.

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