Грэга Нумена судят в Бердске за призывы к вооруженному захвату власти и погромам: Он не первый бердчанин-«экстремист»

В Бердском городском суде 15 июня начнется процесс по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму. Судья Татьяна Васюхневич проведет предварительные слушания и, вероятно, назначит дату первого заседания.
Уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ по ст. 212 ч. 3 и ст. 280 ч. 2 УК РФ, поступило в городской суд 26 мая с обвинительным заключением прокурора. На скамье подсудимых 55-летний Грэг Нумен. При этом судить его будут за видео, опубликованное в Сети два года назад.
Как выяснило следствие, в начале июня 2019 года обвиняемый в своей квартире на ул. Черемушной в Бердске разместил в социальных сетях видеообращение для широкого круга пользователей. Правоохранители установили, что ролик содержал высказывания, выражающие призывы к организации массовых беспорядков и участию в них.
Автор призывал к насилию над гражданами, поджогам, погромам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Кроме того, он призывал оказывать вооруженное сопротивление представителям власти и высказывался в пользу организации и подготовке действий к насильственному изменению основ конституционного строя и нарушение целостности РФ, на подрыв безопасности страны, на захват или присвоение властных полномочий, на создание незаконных вооруженных формирований.
Следователи собрали доказательства, провели необходимые экспертизы. И теперь суд будет их оценивать.
Напомним, что это далеко не первое подобное дело в Бердске. Еще в 2012 году горсуд приговорил студента за размещение экстремистских роликов в интернете. Выпускник техникума Дмитрий Макаров получил 140 часов обязательных работ.
На своей страничке ВКонтакте в 2011 году молодой человек разместил два видеоролика. Один унижает достоинство еврейской нации, другой — русской. Всего зафиксировано шесть просмотров. Не исключено, что большая их часть сделана сотрудниками спецслужб.
Обвиняемый вину признал, раскаялся в содеянном и пообещал, что с его стороны больше такого не повториться. Студент рассказал, что проходил подготовку среди казаков, а они учили не только правилам рукопашного боя, но и готовили психологически, а ролик разместил по совету друга. Компьютер изъяли в качестве вещественного доказательства. По решению суда диски подлежат уничтожению, а системный блок — конфискации, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В 2016 году Бердский городской суд признал виновным в преступлении по ст. 282 УК РФ Максима Кормелицкого. Причиной тому стала картинка на его стене во «ВКонтакте». На ней были изображены купающиеся в Крещение люди. Сопровождалась она нецензурной подписью, которая выставляла православных как людей, мягко говоря, недалеких. Дескать, они зря рискуют здоровьем ради религиозного обряда.
В суде Кормелицкий полностью признал свою вину, но подчеркнул, что помимо него картинку репостили еще как минимум 70 человек, а до суда дошел только он один. Учитывая не самую лучшую характеристику подсудимого, а также многочисленные факты привлечения его к административной и уголовной ответственности, суд решил, что исправить молодого бердчанина сможет только колония-поселение. Максим получил 1 год и 3 месяца реального срока.
В то же время Кормелицкий попал в официальный список террористов и экстремистов. Он стал одним из 6000 неблагонадежных россиян по версии Росфинмониторинга. Его фамилия находится под номером 2887.
По данным ведомства, в этот список могут попасть физические или юридические лица, преследуемые за терроризм или экстремизм, а также замеченные в связях с запрещенными группировками и организациями. Помимо Кормелицкого, в реестр внесены еще около 20 жителей Новосибирской области. Но бердчанин там только один.
Попадание в «черный список» Росфинмониторинга чревато существенным ограничением в имущественных правах. Ведомство может заблокировать счета в банке. В том числе и те, на которые приходят зарплата, пенсия, детское пособие или выплаты по инвалидности. Это урегулировано законом №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». РФМ контролирует доходы и расходы таких людей, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
В 2020 году суд признал экстремистской статью о мусульманах дьякона РПЦ Олега Рыжкова из Бердска. Спорный материал был опубликован в православном сборнике «Душа» еще в 2015-м. Уголовного состава о вражде и ненависти СК не усмотрел. Клирик согласился: если слова кого-то раздражают, их следует убрать из публичного пространства.
Бердский городской суд удовлетворил административный иск прокуратуры Новосибирской области к Рыжкову. Тем самым его статья признана экстремистским материалом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Теперь, после вступления в законную силу судебного решения, Роскомнадзор должен изъять ее из публичного пространства.
Гражданский иск в отношении бердского послушника в начале апреля 2020 года подал зампрокурора Новосибирской области Микаил Аскеров. А уголовное дело православного «экстремиста» Следственный комитет закрыл еще в 2017 году, не найдя состава преступления после проведения нескольких экспертиз. Через три года закрыли и гражданское дело.
справка
УК РФ Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
УК РФ Статья 212. Массовые беспорядки
1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, -
наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.
3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей статьи, или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами -
наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний, практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготовке, при изучении способов организации массовых беспорядков, правил обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления.