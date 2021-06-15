"Вы для меня дно": Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев устроили скандал в прямом эфире
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"Вы для меня дно": Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев устроили скандал в прямом эфире

11:11:596/15/2021Фото: Инстаграм
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Губерниев: «Ольга, просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Всё очень просто. Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?»

Бузова расплакалась в прямом эфире

Вчера, 14 июня, известная певица Ольга Бузова в прямом эфире телеканала Матч ТВ устроила словесную перепалку со спортивным журналистом Дмитрием Губерниевым. В ходе скандала он довел девушку до слез – журналист несколько раз задавал ей одинаковые вопросы и пытался добиться от нее ответа. После этого Бузова опубликовала заявление в социальных сетях:

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Мы много говорим, и иногда в этом есть смысл… Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок. Я всё могу понять, пережить, простить, но мужское хамство в прямом эфире — моё сердце, воспитание, религия… не принимает! Вы для меня  дно! Пусть вашим миром правит любовь», - написала певица в своем профиле в Инстаграм.

Отметим что после скандального эфира Губерниев извинился перед девушкой, отметив, что не ставил себе цель обидеть Бузову.

Диалог приводит издание Спорт-Экспресс

Ведущий из студии «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге по видеосвязи начал спрашивать певицу о том, какой футбол ей нравится, чья тренерская школа, называя имена советских актеров и режиссеров.

Губерниев: «Вам какая школа ближе? Российская, что требует Черчесов, или все-таки знаменитая советская тренера Эфроса? Та советская школа, которая выигрывала чемпионаты Европы, доходила до полуфинала чемпионата мира. С Броневым, с Волковым, с Далем. Какой футбол вам ближе?»

Бузова: «Вы совсем уже. Давайте хватит щеголять знаниями. Я понимаю, что за 10 секунд надо показать вашу образованность. То, что вы знаете эти фамилии, — это круто. Я за Россию, за спортсменов, за футбол. И да, Дмитрий Губерниев, вчера было не очень. У нас есть два варианта. Вариант первый — обосрать, как вы умеете делать в комментария».

Губерниев: «Я задал вам вопрос. Многие спорят, если говорить про школу футбола».


Бузова: «А дайте мне ответить! Если вы мужчина, вы не будете меня перебивать. Вы задали мне вопрос и не дали мне, девушке, ответить. Какое хамство! Как этот человек работает на телевидении? Хамство! Ведущий задает вопрос и не дает ответить. Я никогда не перебиваю. Дмитрий просто не джентльмен. Я отвечаю на ваш вопрос...»


Губерниев: «Ольга, просто ответьте на вопрос. Скажите, какой футбол вам ближе. Всё очень просто. Это знаете, я у вас спрошу: вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте. Да или нет, Оля? Это же просто. Ответьте. Да или нет? Вы перестали пить коньяк по утрам?»


Бузова <начала плакать и подошла ближе к монитору>: «Как не стыдно!»


Губерниев: «Спасибо, Ольга. Нет, не перестали».


Бузова: «Я знала, что так это закончится. Нет, так нельзя! Человек, мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет. Я пришла поддержать сборную России! Коньяк? Вам показать мою фигуру? Вы издеваетесь? Я не пью. Мне нельзя! Я сейчас лечусь. Ты! О господи! Я перенесла операцию сложнейшую. Нет, я не позволю вам больше. Я больше никогда сюда не приду».


Губерниев: «Это фраза, которую сказал Карлсон Фрекен Бок в книжке «Малыш и Карлсон». Это моя настольная литература до сих пор».


Бузова: «Мне абсолютно неинтересно, какая у вас настольная литература. Дмитрий Губерниев, вы для меня дно! И не мужчина! Я хотела поговорить о спортсменах и о футболе».


Губерниев: «Я вам задал вопрос, вы на него не ответили, Оля! Ответьте».


Бузова: «Вы меня оскорбляете пять лет! Оскорбляете в комментариях, как мальчишка. Писака».


Губрениев: «Я и есть мальчишка!»


Бузова: «Придите ко мне, скажите мне это в лицо».


Губерниев: «Мы сейчас с вами в лицо».


Бузова: «Нет, я даже не могу к вам подойти. Пять лет!»


Губерниев: «Ну, подходите. Вы не ответили ни на один вопрос, а сейчас чего-то хотите. Я тоже поддерживаю российскую сборную. Задал вам несколько вопросов, потом была цитата блистательной Астрид Линдгрен в переводе Лунгиной».


Бузова: «Да, у вас хорошо работает ухо. И редакторы вам накидывают хорошие фразы».


Губерниев: «Сейчас все редакторы накидывают».


Бузова: «Конечно, Дмитрий Губерниев. Я не хочу выяснять отношения с мужчиной, который старше меня в два раза. Я хочу ответить на ваш вопрос».


Губерниев: «Ответьте хотя бы на один вопрос, Оля! Мы с вами за Россию? За какую вы Россию — Эфроса, а может быть, Завадского?»


Бузова: «Вы палитесь, когда читаете в ухо. Не верю ни одному слову. Я отвечаю на вопрос. Я за Россию. За смелую, которая ничего не боится. И я за спорт и за наших футболистов, которые вчера, к сожалению, расслабились. Не хватило скорости. Но я от лица моих людей и моей аудитории. Мы все - моя мама, отец, я — питерская девочка. Мы всю жизнь болели за футбол. Я выросла на футболе, на английском и на немецком. Мы с детства за «Зенит» болеем, я за спорт и за футбол. Я считаю, что нашим ребятам просто надо поверить в себя. Вот когда какие-то люди, как некоторые, появляются и свои камни бросают и не верят, вот тогда люди могут сломаться...»


Губерниев: «Хорошо, спасибо большое. Москва продолжает эфир».


Бузова: «Да-да, до свидания. Вот. Неинтересно меня слушать, да? А я продолжу! Я знала, что так будет <плачет>...»


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