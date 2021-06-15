Инженер-программист, бухгалтер, ветеринарный врач требуются Новосибирской птицефабрике
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Инженер-программист, бухгалтер, ветеринарный врач требуются Новосибирской птицефабрике

10:57:486/15/2021
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Новосибирская птицефабрика ищет кадры.


Место работы: Новосибирская область, Искитимский район, ст. Евсино! Телефоны: 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52
Инженер-программист 1С з/п договорная
Ведущий инженер АСУ 60000руб.
Инженер-наладчик 40000руб.
Механик по обслуживанию вентиляционных установок 40000руб.
Инженер по техническому надзору ПТО 40000руб.
Моторист АТЦ 40000руб.
Рабочие на производство 37000руб.
Рабочий колбасного цеха 35000руб.
Мастер цеха переработки 35000руб.
Тракторист 30500руб.
Рабочий-строитель 30000-45000руб.
Водитель ( кат. В,С,D) от 30000руб.
Ветеринарный врач от 30000руб.
Учетчик 30000руб.
Системный администратор 28400руб.
Комплектовщик 28000руб.
Электрогазосварщик 27600руб.
Слесарь КИПиА 27000руб.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 25000-27000руб.
Подсобный рабочий логистического центра 25000руб.
Слесарь-сантехник 24600руб.
Бухгалтер от 24000руб.
Вакцинатор 23000руб.
Оператор птицефабрик и механизированных ферм 26000-30000руб.
Фельдшер 21500-25000руб.
Продавец (Линево, ст. Евсино) 20000-22000руб.
Санитар ветеринарный 19600руб.
Слесарь-ремонтник 19000-22000руб.
Грузчик от 18000руб.
Мастер КИПиА котельной 18000руб.
Автомойщик 16600руб.
Проводим обучение по специальности ТРАКТОРИСТ с дальнейшим трудоустройством!
Своевременная з/п ( 2 раза в месяц);предоставление спец.одежды; служебный транспорт;оказание материальной помощи в случае необходимости

Материалы предоставлены пресс-службой НПФ

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