Лионель Месси забил гол сборной Чили, а Эдуардо Варгас забил ответный гол Аргентине

Накануне сборная Аргентины и сборная Чили встретились в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. В итоге, встреча закончилась со счетом 1:1.
Первый гол в ворота соперников забил Лионель Месси – это случилось в середине первого тайма. Для форварда этот гол стал 39 по счету в официальных матчах за сборную Аргентины. Отметим, что по количеству голов Месси вышел на первое место и обошел Габриэля Батистуту.
А вот сборной Чили удалось отыграться только после перерыва – гол в копилку сборной принес Эдуардо Варгас.