Лионель Месси забил гол сборной Чили, а Эдуардо Варгас забил ответный гол Аргентине
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Лионель Месси забил гол сборной Чили, а Эдуардо Варгас забил ответный гол Аргентине

11:17:556/15/2021Фото: Gettyimages.ru
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Сборные Аргентины и Чили по футболу встретились на Кубке Америки и сыграли вничью.

Лионель Месси забил 39 гол на Кубке Америки

Накануне сборная Аргентины и сборная Чили встретились в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. В итоге, встреча закончилась со счетом 1:1.

Первый гол в ворота соперников забил Лионель Месси – это случилось в середине первого тайма. Для форварда этот гол стал 39 по счету в официальных матчах за сборную Аргентины. Отметим, что по количеству голов Месси вышел на первое место и обошел Габриэля Батистуту.

А вот сборной Чили удалось отыграться только после перерыва – гол в копилку сборной принес Эдуардо Варгас.

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