Когда не вводят вторую дозу вакцины от коронавируса, объяснили в Роспотребнадзоре

В Управлении Роспотребнадзора рассказали, в каких случаях человеку не вводят вторую дозу вакцины от коронавируса. По словам специалистов ведомства, второй раз прививку не делают в том случае если после первой вакцины человек все же заболел ковидом.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что перед вакцинацией не нужно сдавать каких-либо анализов, будет достаточно того, что пациент чувствует себя хорошо. Перед введением вакцины врач осматривает человека, измеряет давление температуру, также проверяет слизистые рта и носа, чтобы убедиться в том, что у пациента нет острых заболеваний.
Также в ведомстве уточнили, что ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу – это личный выбор каждого. Нет обязательного условия, что эти анализы нужно сдавать.
Напомним, что в стране идет массовая прививочная кампания. В августе прошлого года была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак".