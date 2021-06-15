Когда не вводят вторую дозу вакцины от коронавируса, объяснили в Роспотребнадзоре
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Когда не вводят вторую дозу вакцины от коронавируса, объяснили в Роспотребнадзоре

11:47:586/15/2021Фото: pixabay
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В ведомстве пояснили, что вторая часть прививки не нужна в том случае, если человек заболел после первой вакцинации.

Вторую дозу вакцины от ковида не вводят, если человек заболел коронавирусом
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Управлении Роспотребнадзора рассказали, в каких случаях человеку не вводят вторую дозу вакцины от коронавируса. По словам специалистов ведомства, второй раз прививку не делают в том случае если после первой вакцины человек все же заболел ковидом.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что перед вакцинацией не нужно сдавать каких-либо анализов, будет достаточно того, что пациент чувствует себя хорошо. Перед введением вакцины врач осматривает человека, измеряет давление температуру, также проверяет слизистые рта и носа, чтобы убедиться в том, что у пациента нет острых заболеваний.
Также в ведомстве уточнили, что ПЦР-тест или анализ на антитела к коронавирусу – это личный выбор каждого. Нет обязательного условия, что эти анализы нужно сдавать.

Напомним, что в стране идет массовая прививочная кампания. В августе прошлого года была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса - "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак".

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