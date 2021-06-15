Взрыв в Новосибирске: Семь человек находятся в тяжелом состоянии после пожара на газовой АЗС. Минздрав открыл телефон горячей линии
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Взрыв в Новосибирске: Семь человек находятся в тяжелом состоянии после пожара на газовой АЗС. Минздрав открыл телефон горячей линии

11:39:176/15/2021Фото: АСТ-54
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В настоящее время в ожоговом центре находятся 17 человек, из них семеро - в тяжелом состоянии.

17 человек, пострадавших после пожара на АЗС, находятся в больнице

В Новосибирске открыли горячую линию для родных и близких пострадавших в страшно пожаре и взрывах вчера 14 июня, на Гусинобродском шоссе. Узнать о состоянии пострадавших можно по телефону +79139205769. В настоящее время в больницах находятся 17 человек, всех их разместили в ожоговом центре. Из них 7 человек в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших двое детей 9 и 12 лет – они также в ожоговом центре, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пришлось госпитализировать и двух сотрудников МЧС, которые пострадали во время тушения пожара.
Напомним, Напомним, вчера, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

Через 7 минут первые пожарные расчеты были на месте, где происходило плотное задымление.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Отметим, что тушение пожара осложнялось хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

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