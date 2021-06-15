Два новых бассейна в санатории "Сибиряк" откроют 16 июня 2021. Сморите видео
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Два новых бассейна в санатории "Сибиряк" откроют 16 июня 2021. Сморите видео

12:18:346/15/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Примечательно, что они будут с подогревами, зоной СПА и местом для перекуса.

На переднем плане детский бассейн, а за ним взрослый

Стала известна официальная дата запуска двух открытых бассейнов на территории санатория "Сибиряк" в Бердске.

А что это за бассейны?

Как сообщил сегодня, 15 июня "Курьер. Среда. Бердск" директор "Сибиряка" Роман Приходько, 4 июня бассейны приняли первых гостей, однако официальное открытие будет завтра.

- Официальное открытие в 13:00 16 июня,- сказал представитель санатория.

Напомним, что возведением водных объектов в "Сибиряке" занималась компания, входящая в холдинг акционеров. В настоящий момент строительство завершилось. Чаша большого бассейна составляет 25 на 10 м. Глубина 1,4 метра. Размер детского бассейна - 6 на 4 м с переменной глубиной от 0,5 до 0,9. Присутствует подогрев воды. Комплекс содержит зону фудкорта. Посадочных мест там примерно на 200 человек. Также есть и отдельная зона СПА. Она представляет собой отдельно стоящие домики с тремя массажными кабинетами. Для детей есть отдельная анимация.

Стоимость посещения

Стоимость посещения в будние дни для взрослых (с 10 лет) составит 1000 рублей на день, для детей ( с 4 до 9 лет) - 500 рублей. В выходные и праздничные - 1500 рублей для взрослых (с 10 лет) и 1000 рублей для детей (от 4 до 9 лет).

Репортаж с открытия бассейнов - читайте в ближайшее время.

Автор видео: Роман Приходько

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