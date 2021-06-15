Бедным россиянам давать ежемесячно на еду по $200 на члена семьи, как в США, призвал эксперт
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Бедным россиянам давать ежемесячно на еду по $200 на члена семьи, как в США, призвал эксперт

6:21:436/15/2021Фото: pixabay.com
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Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет - это денежные выплаты на покупку продуктов питания, сказал глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов.

Эксперт предложил доплачивать семьям за рост цен на еду

Продовольственная инфляция в мире может оставаться высокой еще долго, считает независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. В интервью "Российской газете" он рассказал, как государство могло бы помочь россиянам справиться с ростом цен на еду.
Со второго июня в России вместо твердой пошлины в 50 евро за тонну пшеницы действует плавающая, которая рассчитывается, исходя из мировых цен. Как это повлияло на рынок?

Андрей Сизов: Сейчас пошлина составляет 28 долларов за тонну, это практически в два раза меньше, чем в мае. Казалось бы, хорошая новость для аграриев. Но мировые цены растут. И есть все предпосылки, что во второй декаде июня размер плавающей пошлины также вырастет.

Механизм еженедельного перерасчета пошлины - это дополнительные риски и издержки для участников рынка. Получается, что она может меняться каждую неделю, а крупные контракты заключаются с поставкой через два месяца и более.

Но регулирование цен на сельхозпродукцию через пошлины все-таки снижает давление на цены?

Андрей Сизов: Оно не решает декларируемой задачи принципиального снижения продовольственной инфляции. Действительно, какой-то эффект есть, но крайне ограниченный.

Мне кажется, речь может идти о нескольких десятых процента в темпах инфляции. В среднем доля сельхозпродукции в розничной цене составляет лишь несколько десятков процентов. Например, в себестоимости булки хлеба цена пшеницы составляет менее 20 процентов. И зажимать огромную и успешную отрасль ради таких небольших "выгод", мне кажется, неправильно.

И вообще, ускорение роста цен на продовольствие - это не локальная российская, а мировая тенденция. Это коснулось не только всех развивающихся рынков, но и весьма богатых стран. Например, картофель в США за один месяц подорожал на три процента. Такого роста там не было десять лет.

То есть во многих странах остро стоит проблема продовольственной инфляции. Какие меры, на ваш взгляд, способны решить ее в России?

Андрей Сизов: С инфляцией в целом и продовольственной в том числе борется российский ЦБ в рамках своих возможностей. И делает это эффективно. Но сам рост цен был и будет продолжаться. Вопрос в темпах. Кстати, во второй половине года, вероятно, он начнет замедляться из-за сезонных факторов.

Более важный вопрос, мне кажется, как помочь наименее обеспеченным россиянам. Главная мера, о которой мы говорим уже второй десяток лет - это денежные выплаты на покупку продуктов питания. Например, в США есть программа SNAP (дополнительного питания). Там, если ваш доход не превышает определенного уровня на одного члена семьи, то вы получаете в пределах 200 долларов на человека. Их можно потратить только на продукты питания.

И как это можно сделать в России?

Андрей Сизов: На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500-1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование. Эта мера могла бы помочь именно тем, кто в ней нуждается. Поддержала бы и спрос. И, что очень важно, дала бы возможность и далее развиваться российскому аграрному и пищевому бизнесу.

Важный момент - найти простые и недорогие инструменты администрирования. Мы почему-то сразу пытаемся строить какие-то барьеры и ограничения. То предлагается создать специализированные магазины для таких продуктов, или ограничить покупки только отечественной продукцией из особого списка. Нам нужно обеспечить минимальную жизнеспособную цепочку. Только с одним условием: деньги должны пойти на покупку продовольствия.

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