"Вы пьете коньяк по утрам?": Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за слезы в прямо эфире

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев извинился перед певицей Ольгой Бузовой после прямого эфира на телеканале Матч ТВ, во время которого он довел ее до слез. Все произошло вчера, 14 июня.
- Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову! Если обидел, Оля, извините! Я спрашивал о театре и футболе и надеялся услышать важные параллели! Тем более что МХАТ всегда был рядом с футболом! Надеялся на иронию от гостьи, а теперь уже и актрисы театра! Совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слёзы у гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь! Спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались вы стойко, молодец!— написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Бузова расплакалась после того, как Губерниев спросил, пьет ли певица коньяк по утрам. В ответ на это певица начала плакать, обвинила его в постоянных оскорблениях в свой адрес, а также сказала, что он для нее дно, а не мужчина.