Как выглядит место взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Смотрите уникальное видео СК
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Как выглядит место взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. Смотрите уникальное видео СК

11:58:366/15/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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С заправки "ЕвроГаза" были слышны порядка 5 взрывов. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Сибиряки были перепуганы случившимся и делились своими переживаниями в социальных сетях. Отмечается, что даже на расстоянии нескольких километров люди слышали грохот.

Взрыв произошел 14 июня в 18 часов вечера

Следственный комитет России по Новосибирской области опубликовал первые кадры с места взрыва газовой заправки в Нвоосибирске. напомним. мощная волна взрывов прогремела вчера, 14 июня 2021 года, на Гусинобродском шоссе, 60.

При пожаре на АЗС в Новосибирске пострадали 35 человек, в том числе 1 ребенок, сообщает Минздрав региона. Госпитализировано 20 человек. Из них 10 человек находятся в тяжелом состоянии. Другие 10 человек, в числе которых один ребенок и двое пожарных, в состоянии средней тяжести. Пятнадцать человек получают амбулаторное лечение.

Инцидент произошел в 18:03 на Гусинобродском шоссе, 60 в Октябрьском районе Новосибирска. С заправки "ЕвроГаза" были слышны порядка 5 взрывов. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. Сибиряки были перепуганы случившимся и делились своими переживаниями в социальных сетях. Отмечается, что даже на расстоянии нескольких километров люди слышали грохот.

Взорвавшаяся на АЗС цистерна с газовым топливом пролетела десятки метров в Новосибирске и приземлилась вблизи другой заправки на ул. Лунная. Пожар локализировали в 21:03. Как сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области, ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов, однако угроза жилым домам отсутствовала. Всего на реагирование привлекалось 111 человек и 34 единиц техники. Из них от МЧС России 77 человек и 21 единица техники.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На контроль дело поставил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В скором времени будет произведена проверка всех АЗС Новосибирской области.

Сегодня стало известно, что причиной пожара на АЗС в Новосибирске стал незаземленный при сливе газа автомобиль-газовоз.

Отметим, что в Бердске также есть газовые заправки. Однако они находятся за чертой города: две из них на ул. Промышленной, а другие две на ул. Зеленая Роща.

И.о. старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Дмитриева рассказала, что на месте работают следственные органы. пока что о погибших на заправке не сообщается.

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