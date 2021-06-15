Детские сады Новосибирска массово эвакуируют после писем о минировании
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Детские сады Новосибирска массово эвакуируют после писем о минировании

12:16:336/15/2021Фото: АСТ-54
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Антитеррористичекая комиссия региона проверяет здания на предмет обнаружения взрывчатых веществ, а также выясняет отправителей писем.

Детские сады Новосибирска проверяют на взрывчатку

Сегодня, 15 июня, в детские сады Новосибирска стали массово поступать сообщения о минировании. В антитеррористической комиссии области прокомментировали данную ситуацию. Как там пояснили, в соответствии с нормами законодательства и алгоритмами, при поступлении таких сообщений начинают проводить регламентированные мероприятия.
После поступления сообщений о минировании детских садов специальные службы начали обследовать здания на предмет взрывчатых веществ.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, а также пытаются установить отправителей этих сообщений.

В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.

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