Детские сады Новосибирска массово эвакуируют после писем о минировании

Сегодня, 15 июня, в детские сады Новосибирска стали массово поступать сообщения о минировании. В антитеррористической комиссии области прокомментировали данную ситуацию. Как там пояснили, в соответствии с нормами законодательства и алгоритмами, при поступлении таких сообщений начинают проводить регламентированные мероприятия.
После поступления сообщений о минировании детских садов специальные службы начали обследовать здания на предмет взрывчатых веществ.
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по данному факту, а также пытаются установить отправителей этих сообщений.
В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений. Ситуация находится на контроле антитеррористической комиссии Новосибирской области.