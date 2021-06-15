На Украине решили обложить жителей Крыма налогами

Украинский портал «Обозреватель» на днях сообщил о том, что жителей Крыма хотят обложить налогами. Выяснилось, что власти страны планируют отменить свободной экономическую зону «Крым», которую создали в 2014 году. После этого на украинцев, которые живут на полуострове, будут распространяться такие же налоги, как и на Украине. Отметим, что соседнее государство все еще считает Крым своим, несмотря на прошедший референдум и присоединение его к России.
Отметим, что сейчас новый налоговый закон разрабатывают в Верховной Раде. Принять его собираются до саммита «Крымской платформы, который пройдет в августе.
Отметим, что сейчас на Украине действует закон, согласно которому украинцы, которые проживают в Крыму, считаются иностранцами. С них не берут налоги и сборы, но при этом они не могут пользоваться банковскими услугами и пенсионным обеспечением.