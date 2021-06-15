Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске
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Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске

1:11:396/15/2021Фото: скрин с видео
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Спасатели прибыли на место происшествия в числе первых спустя 7 минут после первого взрыва и получили серьезные ожоги.

Площадь пожара составила 1200 квадратных метров

Сегодня, 15 июня стали известны имена двух спасателей, которые пострадали при взрывах и пожаре на автозаправке в Новосибирске. Их имена озвучил Игорь Титаренко, депутат городского совета.

Как стало известно, первые пожарные расчеты прибыли на место ЧП через 7 минут после первого взрыва. Среди них были спасатели пожарной части №3, в том числе сержант Дмитрий Шиц (водитель) и старшина внутренней службы Николай Поспелов (старший пожарный). Они получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу с места происшествия.
Отметим, всего во время вчерашнего ЧП пострадали 35 человек. В настоящее время в больницах находятся 20 человек, при чем 10 из них в тяжелом состоянии. Также еще 10 человек, серди которых ребенок и двое сотрудников МЧС в состоянии средней степени тяжести. Еще 15 пострадавших проходят лечение на дому.

Напомним, вчера, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи. Отметим, что тушение пожара осложнялось хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

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