На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб

Сегодня, 15 июня, на Кузбассе произошло серьезное ЧП. Там, в начале десятого утра, произошел серьезный пожар на обогатительной фабрике «Березовская». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение на пульт оперативного дежурного поступило в десятом часу утра. На место сразу выдвинулись пожарно-спасательные бригады.
В настоящее время на месте работают пять отделений МЧС и два отделения горноспасателей. По информации свидетелей ЧП всех сотрудников фабрики эвакуировали, но внутри все же может находиться один человек. Все подробности происходящего выясняются. Позже подтвердилось, что один рабочий погиб.
Напомним, что вчера, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.
"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи.