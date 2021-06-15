Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников

На минувшем оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что пока новые ограничения в регионе вводиться не будут. Но тем не менее, рост заболеваемости коронавирусом есть и он происходит из-за того что люди стали хуже соблюдать санитарные правила. Как отметил глава региона, новосибирцы «подрасслабились».
Также губернатор дал поручение замгубернатору Сергею Семке усилить контроль и проверку соблюдения мер безопасности в ТЦ, общепите и в транспорте.
Анатолию Локтю рекомендовали «подсократить количество участников на некоторых площадках Дня города».
— Нужно усилить вакцинирование. Нужно как-то достучаться до наших земляков, что это всем необходимо. Попробую свои аргументы привести: инфекция оказалась очень коварной, она выбирает тех, кто не переболел, не вакцинирован. Те, кто считает, что уже прошло 14 месяцев пандемии и его пронесло, что он какой-то заговоренный, у него есть пресловутый врожденный иммунитет... Как показывает статистика, ни заговор, ни прирожденный иммунитет не помогают. На больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался. Если мы не сформируем коллективный иммунитет за летние месяцы, нас ждет очень тяжелая осень. Мы помним, с какими проблемами мы столкнулись в сентябре — октябре прошлого года, — сказал губернатор.
Отметим, что за последние две недели в регионе выросло число зараженных ковидом. Если в пятницу, 11 июня, зафиксировали 103 новых случая, то уже в субботу, 12 июня, — 108.