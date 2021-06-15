Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников

2:10:516/15/2021Фото: скрин с видео
0

По словам губернатора, период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как «сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям».

У владельцев сгоревших заправок проверят документы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение администрации Новосибирска проанализировать основание размещения АГЗС и АЗС внутри жилых кварталов после серии взрывов и пожара на Гусинобродском шоссе.
Также у владельцев этих заправок будут проверять договора аренды, если они есть в наличии, их сроки и другие необходимые документы.

— Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — сообщил Андрей Травников.

По словам губернатора, период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как «сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям».

Также он поблагодарил все экстренные службы за оперативное реагирование и тушение пожара.
Напомним, что вчера, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.

"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи.
Отметим, что заправка находилась в непосредственной близости от домов, прямо в жилом квартале.

Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
Какие признаки сразу выдают, что человек часто выпивает
Это коснется привитых «Спутником V»: что их может ожидать
Людям с этой группой крови повезло - инфаркт им не грозит
агзспожарвзрыв на заправке
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следует ли наказывать владельца заправки?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск«У них задача — задурить головы»: Депутат Елена Белова из Бердска готова к борьбе с новоявленной «Партией пенсионеров»
    1:44:00 6/15/2021
    «У них задача — задурить головы»: Депутат Елена Белова из Бердска готова к борьбе с новоявленной «Партией пенсионеров»
    Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников
    1:42:31 6/15/2021
    Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников
    Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
    1:37:14 6/15/2021
    Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
    На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб
    1:22:37 6/15/2021
    На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб
    Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске
    1:11:39 6/15/2021
    Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске
    Вагоны грузового поезд сошли с рельсов в Волгоградской области
    12:57:30 6/15/2021
    Вагоны грузового поезд сошли с рельсов в Волгоградской области
    На Украине решили обложить жителей Крыма налогами
    12:49:25 6/15/2021
    На Украине решили обложить жителей Крыма налогами
    "Вы пьете коньяк по утрам?": Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за слезы в прямо эфире
    12:37:57 6/15/2021
    "Вы пьете коньяк по утрам?": Дмитрий Губерниев извинился перед Ольгой Бузовой за слезы в прямо эфире
    БердскДва новых бассейна в санатории "Сибиряк" откроют 16 июня 2021. Сморите видео
    12:18:34 6/15/2021
    Два новых бассейна в санатории "Сибиряк" откроют 16 июня 2021. Сморите видео
    Детские сады Новосибирска массово эвакуируют после писем о минировании
    12:16:33 6/15/2021
    Детские сады Новосибирска массово эвакуируют после писем о минировании