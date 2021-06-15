Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение администрации Новосибирска проанализировать основание размещения АГЗС и АЗС внутри жилых кварталов после серии взрывов и пожара на Гусинобродском шоссе.
Также у владельцев этих заправок будут проверять договора аренды, если они есть в наличии, их сроки и другие необходимые документы.
— Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — сообщил Андрей Травников.
По словам губернатора, период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как «сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям».
Также он поблагодарил все экстренные службы за оперативное реагирование и тушение пожара.
Напомним, что вчера, 14 июня, около 6 часов вечера на заправке произошел взрыв. Затем прогремело еще несколько взрывов и начался пожар, который распространялся стремительно. Огонь подошел к капитальным гаражам и был готов перекинуться на соседняя бензиновую автозаправку.
"Ликвидация пожара осложнялась хлопками газовых баллонов и емкостей с топливом. Кроме того, огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов. Угроза жилым домам отсутствует. Силы пожарно-спасательного гарнизона стянуты по повышенному номеру", - рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.
В 19:57 огнеборцам удалось локализовать пожар и не допустить распространение огня на ближайшую АЗС станцию. А в 21 час пожар удалось ликвидировать, производилась проливка конструкций. Полная же ликвидация пожара была в 1.48 ночи.
Отметим, что заправка находилась в непосредственной близости от домов, прямо в жилом квартале.