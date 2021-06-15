Массовая вакцинация и строгое соблюдение в общественных местах санитарных мер позволят избежать их ужесточения к осени

Но контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мероприятий в транспорте, учреждениях торговли, общепита будет значительно усилен, количество массовых мероприятий и их участников в День города в областном центре сократят, а фан-зону для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу закроют. Особое внимание – организации массовой вакцинации населения от COVID-19.
Если в регионе к осени не будет сформирован коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, региональные власти не исключают возвращения действующих ранее ограничений.
«Мы уже больше двух недель наблюдаем прирост заболеваемости. С учетом того, что за последний месяц никаких кардинальных изменений, событий не произошло, можно предположить, что основная причина этого – мы все немного расслабились, хуже стали соблюдать рекомендованные меры санитарной безопасности», – подчеркнул на оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников.
Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов, групповой вспышечной заболеваемости на территории нашего региона не зарегистрировано. При этом уже в течение трёх недель фиксируется рост выявляемости заболевших новой коронавирусной инфекцией: с 5,9% до 15% за неделю.
«Необходимо продолжить проведение ограничительных мероприятий», – считает Александр Щербатов. Он уточнил, что соответствующие предложения ведомства ранее были направлены для рассмотрения Губернатору.
Глава региона заявил, что введение дополнительных общих ограничительных мероприятий будет полностью зависеть от развития ситуации с распространением COVID-19. Пока в регионе кардинально ужесточать действующий режим повышенной готовности не планируют, но ряд направлений работы по борьбе с новой коронавирусной инфекцией будет усилен.
«Первое – нужно усилить контрольную работу, «встряхнуть» руководителей наших организаций – в первую очередь торговых, общепита, транспорта – для того, чтобы стимулировать и персонал, и клиентов к соблюдению мер безопасности – соблюдению социальной дистанции и ношению масок.
Второе. С учётом складывающейся обстановки попрошу мэрию Новосибирска вместе с организаторами еще раз посмотреть на все мероприятия, которые мы готовим ко Дню города. Очевидно, следует сократить количество участников на некоторых площадках.
И нужно усиливать вакцинирование. Приведу свои аргументы, почему это необходимо. Инфекция оказалась очень коварной, она выбирает тех, кто не переболел, кто не вакцинировался, кто считает, что прошло уже 14 месяцев пандемии и его пронесло, он заговорённый, у него есть пресловутый врожденный иммунитет. Как показывает статистика, ни заговор, ни врождённый иммунитет не помогают. На больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался.
Если мы не сформируем коллективный иммунитет за летние месяцы, нас ждет очень тяжёлая осень. Мы помним с каким проблемами столкнулись в сентябре-октябре прошлого года, поэтому одновременно с усилением вакцинирования нужно думать о каких-то ограничительных мероприятиях. Очень не хотелось бы начинать учебный год в дистанционном формате, останавливать деятельность отдельных видов бизнеса.
Но, повторю ещё раз, если мы не сможем достучаться до наших земляков, организовать массированную вакцинацию, нас все это может ждать. Поэтому вакцинироваться, вакцинироваться и вакцинироваться и призывать к этому всех остальных», – заявил Андрей Травников.
В регионе продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Константин Хальзов. В настоящий момент 349118 человек вакцинировались первым компонентом, курс вакцинации завершили, получив два компонента, 276173 человека. Запасы вакцины в регионе постоянно пополняются, работают 95 пунктов в вакцинации, в которых в среднем в сутки прививают 2092 человека.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области