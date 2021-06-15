Пенсия в июле-2021: как получить, если не оформил карту Мир

С 1 июля все банки будут ОБЯЗАНЫ в рамках Федерального закона перечислять пенсии и иные соцвыплаты только на карты «МИР». Однако, если Вы не успели по каким-либо причинам оформить карту «МИР» до 1 июля, то без пенсии и иных социальных выплат Вы не останетесь. Есть несколько решений данной ситуации.
Напомним, что с 1 июля текущего года пенсии и иные социальные выплаты будут зачисляться кредитными учреждениями (банками) только на карты национальной платежной системы «МИР».
Переходный период на данные карты был довольно длительным – пенсионерам, которым устанавливалась пенсия в период с 1 июля 2017 года и которые получали её через кредитные учреждения, сразу оформлялась карта национальной платежной системы «МИР». Для тех, кто не оформил указанную карту, есть время до 1 июля. По вопросам оформления указанных карт необходимо обратиться в банк. Однако возможны исключительные ситуации, когда пенсионер все – таки не успеет до 1 июля оформить карту «МИР». Как же будет осуществляться выплата в этом случае?
С 1 июля все банки будут ОБЯЗАНЫ в рамках Федерального закона перечислять пенсии и иные соцвыплаты только на карты «МИР». Если выплаты производятся на карту Сбербанка, а получатель не оформил ещё карту «МИР», то банк автоматически откроет текущий счет, с которого денежные средства можно будет получить в кассе банка. Также можно через онлайн-сервис банка перевести средства с текущего счета на действующую карту, и снять их уже непосредственно с карты. Если же выплаты производятся на карту иной кредитной организации, то в течение 10 рабочих дней от даты перечисления Пенсионным фондом денежных средств, представитель банка должен связаться с получателем для оформления карты «МИР» либо для решения ситуации способом, аналогичным описанному выше.
На сегодняшний день в Новосибирской области 26 кредитных организаций заключили с ПФР договоры о доставке пенсии и иных социальных выплат. Их перечень можно найти на сайте ПФР.
При необходимости пенсионер может также в любое время сменить способ доставки пенсии – сегодня пенсии доставляются либо через кредитные учреждения (банки), либо через Почту России. При этом при смене доставочной организации пенсионеру устанавливается новая дата доставки пенсии, приближенная к прежней дате доставки, исходя из установленных сроков выплаты пенсий.
Заявление о смене способа доставки пенсии удобнее всего подать в электронном виде через Личный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР.
Источник: пресс-служба Отделения ПФР