При взрыве на газовой АЗС в Новосибирске пострадали трое граждан Киргизии. Новые подробности страшного пожара

Сегодня, 15 июня, стало известно, что во время вчерашнего взрыва на АГЗС в Новосибирске пострадали трое граждан Киргизии. Об этом сообщили в российском МИДе. Как выяснилось, взрыв уничтожил кафе, арендованное гражданкой Кыргызстана, и пункт шиномонтажа, где работал кыргызстанец.
Сегодня, сотрудники генерального консульства Киргизии навести в больнице пострадавших при взрыве. Один из них – 53-летний мужчина, которые получил ожоги 20% тела. По словам заведующего ожоговым отделением больницы, состояние мужчины стабильное, угрозы жизни нет, ему оказывается необходимая помощь.
Второму пострадавшему 20 лет. Он получил ожоги пяти процентов тела и после оказания медпомощи отправился домой. Третьему 33 года, он получил ожоги семи процентов тела. Молодой человек покинул место происшествия в состоянии шока, но позднее связался с дипломатами и его доставили в больницу.
В консульстве заявили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.