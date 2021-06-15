При взрыве на газовой АЗС в Новосибирске пострадали трое граждан Киргизии. Новые подробности страшного пожара
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

При взрыве на газовой АЗС в Новосибирске пострадали трое граждан Киргизии. Новые подробности страшного пожара

2:48:086/15/2021Фото: скрин с видео
0

Сотрудники консульства их уже навестили и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Граждане Киргизии пострадали во время взрыва на АГЗС

Сегодня, 15 июня, стало известно, что во время вчерашнего взрыва на АГЗС в Новосибирске пострадали трое граждан Киргизии. Об этом сообщили в российском МИДе. Как выяснилось, взрыв уничтожил кафе, арендованное гражданкой Кыргызстана, и пункт шиномонтажа, где работал кыргызстанец.

Сегодня, сотрудники генерального консульства Киргизии навести в больнице пострадавших при взрыве. Один из них – 53-летний мужчина, которые получил ожоги 20% тела. По словам заведующего ожоговым отделением больницы, состояние мужчины стабильное, угрозы жизни нет, ему оказывается необходимая помощь.

Второму пострадавшему 20 лет. Он получил ожоги пяти процентов тела и после оказания медпомощи отправился домой. Третьему 33 года, он получил ожоги семи процентов тела. Молодой человек покинул место происшествия в состоянии шока, но позднее связался с дипломатами и его доставили в больницу.

В консульстве заявили, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ощущения, которые всегда появляются незадолго до инфаркта
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Вот за что Бородина не может простить Омарова
Вся правда о том, как организм переносит Covid-вакцину в старости
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
20 тысяч чехов заразились COVID после первой дозы прививки
Весь мир узнал, что ждет Путина уже 21 июня
Инсульт после Covid: что пишут СМИ о смерти сестры Шойгу
Учёные нашли на Земле пятый океан
взрывпострадали иностранцыграждане киргизии
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Желаем скорейшего выздоровления

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПенсия в июле-2021: как получить, если не оформил карту Мир
    2:43:34 6/15/2021
    Пенсия в июле-2021: как получить, если не оформил карту Мир
    Массовая вакцинация и строгое соблюдение в общественных местах санитарных мер позволят избежать их ужесточения к осени
    2:23:52 6/15/2021
    Массовая вакцинация и строгое соблюдение в общественных местах санитарных мер позволят избежать их ужесточения к осени
    Взрыв газовой АЗС в Новосибирске: СК рассказал, как спаслись кассир, заправщик и водители во время ЧП на заправке 14 июня 2021
    2:23:33 6/15/2021
    Взрыв газовой АЗС в Новосибирске: СК рассказал, как спаслись кассир, заправщик и водители во время ЧП на заправке 14 июня 2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
    2:20:15 6/15/2021
    Когда сажать огурцы по лунному календарю с 15 по 30 июня в 2021 году: как ухаживать и добиться богатого урожая
    Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников
    2:10:51 6/15/2021
    Почему произошли мощные взрывы на газовой АЗС в Новосибирске, ответил губернатор Андрей Травников
    Бердск«У них задача — задурить головы»: Депутат Елена Белова из Бердска готова к борьбе с новоявленной «Партией пенсионеров»
    1:44:00 6/15/2021
    «У них задача — задурить головы»: Депутат Елена Белова из Бердска готова к борьбе с новоявленной «Партией пенсионеров»
    Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников
    1:42:31 6/15/2021
    Когда в Новосибирской области введут новые ограничения из-за коронавируса, ответил губернатор Травников
    Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
    1:37:14 6/15/2021
    Директора ООО "СибГаз" задержали после взрыва газовой АЗС на Гусинобродском шоссе в Новосибирске
    На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб
    1:22:37 6/15/2021
    На Кузбассе загорелась обогатительная фабрика "Березовская". Один рабочий погиб
    Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске
    1:11:39 6/15/2021
    Стали известны имена и фамилии пострадавших на пожаре после взрыва на газовой АЗС в Новосибирске