Кто из бердчан имеет право бесплатно получить землю под строительство дома и дачи в Бердске: Мэр подписал постановление
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Кто из бердчан имеет право бесплатно получить землю под строительство дома и дачи в Бердске: Мэр подписал постановление

3:02:246/15/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вычеркивают из очереди на земельный участок, когда человек ее уже дали, он перестал быть нуждающимся, предоставил поддельные документы или умер.

В Бердске почти не осталось свободной земли

Мэр Бердска Евгений Шестернин 11 июня 2021 года подписал постановление, которым регламентируется постановка на учет горожан, имеющих право бесплатно получить муниципальную землю в собственность.

На предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства имеют право:
а) Герои Советского Союза;
б) Герои Российской Федерации;
в) полные кавалеры ордена Славы;
г) Герои Социалистического труда;
д) Герои Труда Российской Федерации;
е) полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
ж) инвалиды войны;
з) участники Великой Отечественной войны;
и) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
к) бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

л) лица, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

м) нетрудоспособные членам семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством РФ;

н) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

о) ветераны боевых действий;
п) нетрудоспособные члены семьи погибшего (умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей) сотрудника органов внутренних дел, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение).

На земельные участки для ведения садоводства и огородничества имеют право:
а) инвалиды;
б) граждане, имеющие звание «Ветеран труда» или почетное звание «Ветеран труда Новосибирской области», по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а граждане, имеющие право на назначение страховой пенсии по старости ранее указанного возраста, - с момента возникновения такого права»;
в) иные отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами.

Награжденные звездой Героя, а также полные кавалеры орденов могут получить землю в Бердске для индивидуального жилищного строительства, если они не получают установленную законом ежемесячную денежную выплату.

Имеющие отношение к Великой Отечественной войне, а также ветераны боевых действий могут рассчитывать на земельный участок для строительства дома, если они встали на учет как нуждающийся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, до 1 марта 2005 года.

Обратиться за услугой в виде предоставления земли бердчане могут как в МФЦ, так и в горадминистрацию — письмом, по электронной почте, через сайт мэрии или через личный кабинет на портале госуслуг. Узнать подробности потенциальный землевладелец может по телефону администрации или на приеме у чиновника. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. А ответ, подписанный главой города, направляется заявителю в течение 30 дней со дня регистрации обращения в администрации.

Такой же срок отводится на постановку граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
Причиной для отказа могут быть испорченные или не соответствующие требованиям документы, а также отсутствие оснований для предоставления земельного участка (не относится к названным выше категориям или уже получал ранее бесплатную землю).

Вычеркивают из очереди на землю, когда человек ее уже получил, перестал быть нуждающимся, предоставил поддельные документы или умер. Заявитель вправе обжаловать такое решение в досудебном порядке обращением лично к мэру Бердска или написать исковое заявление в суд.

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