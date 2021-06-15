Администратор компьютерного клуба проиграла деньги, украла 10 тыс. рублей из кассы и написала заявление о нападении на нее в Бердске

В Бердском городском суде 15 июня 2021 года состоялось второе судебное заседание по уголовному делу Юлии Орловой. Ей инкриминируют две статьи Уголовного кодекса - ст. 306 ч. 3 (заведомо ложный донос) и ст. 160 ч. 1 (присвоение или растрата).
Во вторник судья Татьяна Васюхневич назначила дату следующего заседания — 10 августа. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», судья уходит в отпуск.
По данным следствия, Орлова проиграла в компьютерном клубе виртуальные деньги и, не желая их возмещать, перерезала провод от магнитного замка на входной двери заведения. А после забрала из кассы 10 000 рублей и спрятала их в свою сумку.
После этого Орлова позвонила в единую диспетчерскую службу «112» и сообщила о разбойном нападении на нее. Эти сведения являются, по версии следствия, заведомо ложными, не соответствующими действительности, поскольку в реальности преступления не было. Более того, подсудимая сообщила правоохранителям, что на нее неизвестный напал с оружием.
-Затем Орлова, будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, подала заявление о совершенном в отношении нее тяжком преступлении, которое было зафиксировано в книге учета сообщений о происшествия отдела МВД России по Бердску, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» подробности помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
По ее словам, данные действия Орловой квалифицированы органами предварительного следствия как заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств обвинения.
Как установили следователи, Орлова работала администратором в компьютерном клубе и имела свободный доступ к деньгам, хранящимся в кассе. Денежные средства были вверены ей для ответственного хранения. Но она не имела права пользоваться и распоряжаться ими. Тем не менее, она взяла из кассы компьютерного клуба 10 000 рублей, тем самым присвоив их. Деньги она потратила на личные нужды.
справка
УК РФ Статья 306. Заведомо ложный донос
1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет.
УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -
наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.