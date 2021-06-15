Лайфхаки для тех, кто берет микрозайм
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Лайфхаки для тех, кто берет микрозайм

4:29:546/15/2021Фото: migone.ru
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Микрозаймы – хороший вариант для тех, кому нужна небольшая сумма на короткий срок.

Микрозаймы
Микрозаймы – хороший вариант для тех, кому нужна небольшая сумма на короткий срок

Именно поэтому они стали такими популярными. Однако у этого финансового продукта есть свои нюансы, которые всегда стоит учитывать, прежде чем подавать заявку. Чтобы не попасть в долговую яму и избежать других возможных неприятностей, воспользуйтесь лайфхаками от заемщиков.

Хорошо подумайте

В большинстве МФО получение микрозайма занимает минимум времени. Например, в MigONE вы просто заполняете анкету, и в случае положительного решения деньги поступят в ближайшее время. Сделать это можно онлайн через сайт, мобильное приложение, СМС, мессенджер Telegram, то есть не выходя и дома или офиса.

Но стоит помнить о том, что проценты по микрозаймам начисляются ежедневно, поэтому выгодно брать их только в том случае, если вы сможете так же быстро вернуть долг – за несколько дней или недель. Просрочки по таким займам грозят увеличением переплаты в разы, поэтому следует принимать взвешенное решение перед получением такого кредита.

Выбирайте проверенные МФО

Мошенники могут повстречаться где угодно, поэтому не спешите обращаться в первую попавшуюся компанию, которая активно себя рекламирует.

Первым делом уточните, есть ли название той или иной микрофинансовой организации в государственном реестре МФО. Деятельность всех кредитных учреждений регулируется федеральным законодательством, поэтому если компании в этом реестре нет, не стоит брать кредит. Лучше найти другую МФО. Для этого можно посмотреть рейтинги в интернете, которые составляются ежегодно. Полезно также почитать отзывы. Несмотря на то, что многие из них написаны так же в рекламных целях, часть отзывов оставляют все же реальные клиенты.

Прочтите договор несколько раз

Внимательно изучите все пункты перед подписанием договора – как бумажного, так и электронного. Еще один вариант – попросите кого-либо тоже посмотреть документ на предмет непонятных или сомнительных пунктов в нем. Если что-то не понравилось или не ясно, не стесняйтесь задавать вопросы. У большинства МФО есть служба поддержки онлайн или по бесплатному телефону.

В микрозаймах действительно нет ничего страшного и опасного. Важно лишь не спешить с принятием решения, выбирать надежную микрофинансовую организацию, а также объективно оценивать свои возможности, чтобы погашать займы вовремя и не создавать просрочки. Попробовать можно взяв займ на карту без процентов от MigOne.

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