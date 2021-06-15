Владимир Путин сразу после переговоров с Байденом встретится с президентом Швейцарии
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Владимир Путин сразу после переговоров с Байденом встретится с президентом Швейцарии

4:31:436/15/2021Фото: pixabay
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Повестка встречи двух президентов не обсуждалась они просто решили поговорить.

Путин встретится с президентом Швейцарии

Президент России Владимир Путин сразу после того, как проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве, встретится с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. Об этом рассказал помощник нашего президента Юрий Ушаков.

"После того, как пресс-конференция <Путина по итогам встречи с президентом США> пройдет, будет двусторонняя встреча с президентом Швейцарии", - сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что повестка встречи двух президентов не была согласована, они просто решили встретиться. Возможно, обсуждаться будет тема двустороннего сотрудничества.

Также Ушаков отметил, что Россия ценит нейтральную позицию Женевы и признательна той за организацию саммита.

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