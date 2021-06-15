В реанимации находятся 87 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области. Данные за сутки на 15 июня 2021
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В реанимации находятся 87 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области. Данные за сутки на 15 июня 2021

4:20:586/15/2021Фото: pixabay
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Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 91 год и женщины в возрасте 68 лет, 82 года.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Коронавирус очень заразен

На утро 15 июня в Новосибирской области зарегистрировано 44 653 случая коронавируса. За последние 24 часа пациентов с коронавирусом стало больше на 92 человека. 40 285 пациентов выздоровели, а за последние сутки таких пациентов - 53, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе.

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 61 год, 65 лет, 91 год и женщины в возрасте 68 лет, 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 954 человека.

В инфекционные стационары региона с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2 242 пациента, в том числе 39 детей.

В отделениях реанимации продолжают борьбу за жизнь 87 человек. На ИВЛ находятся 13 пациентов.

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