Солнечные ветры вызвали мощный космический шторм: движущиеся со скоростью 300 км в секунду ветры ударят 15 и 16 июня по метеопатам
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Солнечные ветры вызвали мощный космический шторм: движущиеся со скоростью 300 км в секунду ветры ударят 15 и 16 июня по метеопатам

4:38:116/15/2021Фото: pixabay.com
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Солнечный ветер может нагревать внешнюю атмосферу Земли, вызывая ее расширение.

Солнечные ветры, движущиеся со скоростью 300 км в секунду, поразили Землю сегодня
Сюжет: Магнитные бури. Метеозависимость
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Солнечные ветры должны обрушиться на Землю 15 и 16 июня, по словам синоптиков, которые считают, что в результате наша планета может испытать "геомагнитные волнения".
Солнечные ветры, которые возникли в результате вспышки, вызванной пятном, близки к Земле. Эксперты считают, что солнечный ветер может достичь Земли сегодня и продолжать бомбардировку нашей планеты в течение 24 часов.
Согласно астрономическому сайту Space Weather, солнечный ветер движется со скоростью более 300 километров в секунду. Это больше, чем миллион километров в час.

Доктор Тони Филлипс из отдела космической погоды сказал: «Незначительные геомагнитные волнения вероятны 15-16 июня, когда поток солнечного ветра ударит по магнитному полю Земли. Газообразное вещество вытекает из южной дыры в солнечной атмосфере. Растущий серп Луны не будет мешать возможному полярному сиянию в высоких широтах».

К счастью, на этот раз солнечные ветры вряд ли нанесут больший ущерб, чем полярные сияния.

Когда магнитосфера подвергается бомбардировке солнечным ветром, могут появиться ошеломляющие синие огни, поскольку этот слой атмосферы отклоняет частицы.
Однако исследователи также отмечают, что последствия солнечной бури и космической погоды могут выходить за рамки северного или южного сияния.

По большей части магнитное поле Земли защищает людей от шквала радиации, исходящей от солнечных пятен, но солнечные бури могут повлиять на спутниковые технологии.

Солнечный ветер может нагревать внешнюю атмосферу Земли, вызывая ее расширение.

Это может повлиять на спутники на орбите, что может привести к отсутствию GPS-навигации, сигнала мобильного телефона и спутникового телевидения, такого как Sky.
Выброс частиц также может привести к сильным токам в магнитосфере.

Это может привести к превышению нормы электричества в линиях электропередач, что приведет к выходу из строя электрических трансформаторов и электростанций, а также к потере мощности.

Предыдущие исследования показали, что Солнце испускает сильную солнечную вспышку в среднем каждые 25 лет, последняя из которых поразила Землю в 1989 году.

Этот шторм привел к отключению электроэнергии в Квебеке, Канада, поскольку проводящие камни на Земле могут переносить избыточную энергию от магнитного щита и направлять ее в национальную сеть.

Источник: express.co.uk

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