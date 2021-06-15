В Москве на 94-году жизни скончался космонавт Владимир Шаталов
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В Москве на 94-году жизни скончался космонавт Владимир Шаталов

4:34:046/15/2021Фото: Тасс
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Он был дважды героем Советского Союза, совершил три полета в космос, а также имел множество орденов и наград.

Владимир Шаталов умер в 93года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Печальная новость пришла из Москвы. Сегодня, 15 июня, на 94-ом году жизни скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов. Об этом сообщил Роскосмос.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (сегодня область Казахстана). В годы Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине под Ленинградом, затем был зачислен сыном полка.

Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году. В 1949-1956 годах Шаталов служил летчиком-инструктором в Качинском училище, затем с 1956 года по 1961 год - заместителем командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заместителем командира авиационного полка.
Свой первый космический полет Шаталов совершил 14 января 1969 года на корабле "Союз-4". При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлен переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".

Всего Шаталов совершил три космических полета. С января 1987 года по сентябрь 1991 года занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом "Дружбы", а также медалями и иностранными орденами и наградами.

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