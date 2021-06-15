Грузовой поезд задавил пешехода на путях под Новосибирском

В ночь на воскресенье, 13 июня, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании человека на перегоне между станциями Обь и Чик. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции выяснили, что 58-летний житель города Оби переходил железнодорожные пути вне установленного для перехода места. Увидев человека, машинист грузового поезда начал экстренно тормозить, оно составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения.
- С различными травмами пострадавшего доставили в реанимацию Обской центральной городской больницы, но, несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько часов скончался, - сообщает пресс-служба полиции на транспорте.