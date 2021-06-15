Грузовой поезд задавил пешехода на путях под Новосибирском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Грузовой поезд задавил пешехода на путях под Новосибирском

4:31:556/15/2021Фото: pixabay
0

С различными травмами пострадавшего доставили в реанимацию Обской центральной городской больницы, но, несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько часов скончался.

Мужчина погиб

В ночь на воскресенье, 13 июня, в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступило сообщение о травмировании человека на перегоне между станциями Обь и Чик. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции выяснили, что 58-летний житель города Оби переходил железнодорожные пути вне установленного для перехода места. Увидев человека, машинист грузового поезда начал экстренно тормозить, оно составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения.

- С различными травмами пострадавшего доставили в реанимацию Обской центральной городской больницы, но, несмотря на усилия врачей, мужчина через несколько часов скончался, - сообщает пресс-служба полиции на транспорте.

Даже спустя года можно узнать, был ли у вас Covid: 3 признака
Известно о роли иностранцев из окружения Ельцина в развале СССР
Не 36.6 — какая температура на самом деле считается нормой
Инсульт после Covid: что пишут СМИ о смерти сестры Шойгу
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
«Замерзли в пальто»: отдых в Сочи обернулся для туристов кошмаром
О чем предупредили привытых от коронавируса россиян
Экспертиза останков пилота MH17 доказывает один страшный факт
смертьпоездмужчинапути
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В реанимации находятся 87 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области. Данные за сутки на 15 июня 2021
    4:20:58 6/15/2021
    В реанимации находятся 87 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области. Данные за сутки на 15 июня 2021
    Почему категорически запрещено работать на Троицу в огороде, на даче, в саду. Что говорит церковь?
    4:20:18 6/15/2021
    Почему категорически запрещено работать на Троицу в огороде, на даче, в саду. Что говорит церковь?
    БердскАдминистратор компьютерного клуба проиграла деньги, украла 10 тыс. рублей из кассы и написала заявление о нападении на нее в Бердске
    4:07:51 6/15/2021
    Администратор компьютерного клуба проиграла деньги, украла 10 тыс. рублей из кассы и написала заявление о нападении на нее в Бердске
    В Новосибирске закроют фан-зону для просмотра матчей Евро-2020: Ее не успели открыть, а виноват коронавирус
    4:03:55 6/15/2021
    В Новосибирске закроют фан-зону для просмотра матчей Евро-2020: Ее не успели открыть, а виноват коронавирус
    БердскБердск окружают шесть газовых заправок: Повторится ли трагедия со взрывом АГЗС Новосибирска?
    3:58:26 6/15/2021
    Бердск окружают шесть газовых заправок: Повторится ли трагедия со взрывом АГЗС Новосибирска?
    В Новосибирске задержали еще одного фигуранта дела о взрывах на газовой АЗС 14 июня 2021
    3:35:28 6/15/2021
    В Новосибирске задержали еще одного фигуранта дела о взрывах на газовой АЗС 14 июня 2021
    В Новосибирске на Троицу-2021 закроют проезд на городские кладбища
    3:24:38 6/15/2021
    В Новосибирске на Троицу-2021 закроют проезд на городские кладбища
    Чем подкормить и как поливать растения на огороде в июне
    3:20:16 6/15/2021
    Чем подкормить и как поливать растения на огороде в июне
    Кому в России откажут в лицензии на оружие. Госдума придумала новые правила после стрельбы в гимназии №175 Казани
    3:18:03 6/15/2021
    Кому в России откажут в лицензии на оружие. Госдума придумала новые правила после стрельбы в гимназии №175 Казани
    БердскДень Памяти и скорби объявлен в Бердске: Замолчит на одну минуту Россия 22 июня в 16.15 по Новосибирску
    3:15:56 6/15/2021
    День Памяти и скорби объявлен в Бердске: Замолчит на одну минуту Россия 22 июня в 16.15 по Новосибирску