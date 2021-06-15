Видео с удушением ребенка в лагере "Строитель" попало в Сеть

В Пензенской области разгорелся скандал после того, как в Сеть попало видео, на котором несовершеннолетние душат друг друга с целью испытать «собачий кайф».
Стало известно, что данные подростки 2007 и 2008 года рождения находятся в лагере «Строитель» в Пензенской области. Опасное развлечение проводилось, пока отряд оформлял плакат в холле. Сотрудники ПДН Городнищенского района выехали на место происшествия вечером в день выхода ролика.
«Так как данный инцидент произошел в позднее время суток, их опрос не проводился. Была осуществлена встреча с директором лагеря и проведена профилактическая беседа», – сообщают в пресс-службе областного УМВД.
О причинении вреда здоровью кому-либо из участников опасного развлечения будет проведена проверка. Также полицейскими, прокуратурой и органами образования будут проводиться мероприятия с родителями подростков на предмет должного воспитания.