Видео с удушением ребенка в лагере "Строитель" попало в Сеть
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Видео с удушением ребенка в лагере "Строитель" попало в Сеть

5:38:236/15/2021Фото: Pixabay
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В лагере сотрудники правоохранительных органов провели беседу с директором, личности детей , попавших на видео, определены.

В Пензенском детском лагере подростки душили друг друга

В Пензенской области разгорелся скандал после того, как в Сеть попало видео, на котором несовершеннолетние душат друг друга с целью испытать «собачий кайф».

Стало известно, что данные подростки 2007 и 2008 года рождения находятся в лагере «Строитель» в Пензенской области. Опасное развлечение проводилось, пока отряд оформлял плакат в холле. Сотрудники ПДН Городнищенского района выехали на место происшествия вечером в день выхода ролика.

«Так как данный инцидент произошел в позднее время суток, их опрос не проводился. Была осуществлена встреча с директором лагеря и проведена профилактическая беседа», – сообщают в пресс-службе областного УМВД.

О причинении вреда здоровью кому-либо из участников опасного развлечения будет проведена проверка. Также полицейскими, прокуратурой и органами образования будут проводиться мероприятия с родителями подростков на предмет должного воспитания.

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