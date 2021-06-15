Ученые назвали пять необычных признаков ранней деменции

Деменция – одна из серьезнейших проблем пожилых людей. Но есть и ранняя деменция, которая поражает людей в возрасте от 40 до 60 лет. Есть несколько признаков, которые могут помочь определить это заболевание. Об этом сообщила Британская благотворительная организация по исследованию болезни Альцгеймера (Alzheimer's Research UK).
Во-первых, человек, страдающий деменцией, может столкнуться с ухудшением зрения, иметь проблемы с оценкой расстояния, скорости движения предметов, могут возникнуть проблемы с распознаванием объектов. Во-вторых, может развиться афазия (полная или частичная утрата речи), сложности с поиском правильных слов, чтобы выразить мысль. В-третьих, может произойти изменение личности и поведения. В-четвертых, люди с этим заболеванием могут в незнакомых ситуациях теряться, стать дезориентированными, утратить чувство места и времени. В пятых, потеря памяти, которая мешает жить. Например, забывание недавних событий, частые переспрашивания и повторы в разговоре.
Также болезнь Альцгеймера может развиться из-за курения, употребления алкоголя, холестерина и сидячего образа жизни.