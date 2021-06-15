Ученые назвали пять необычных признаков ранней деменции
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Ученые назвали пять необычных признаков ранней деменции

5:37:416/15/2021Фото: pixabay
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Определив их у близкого человека, можно помочь ему остановить развитие этого заболевания.

Стали известны пять признаков ранней деменции

Деменция – одна из серьезнейших проблем пожилых людей. Но есть и ранняя деменция, которая поражает людей в возрасте от 40 до 60 лет. Есть несколько признаков, которые могут помочь определить это заболевание. Об этом сообщила Британская благотворительная организация по исследованию болезни Альцгеймера (Alzheimer's Research UK).

Во-первых, человек, страдающий деменцией, может столкнуться с ухудшением зрения, иметь проблемы с оценкой расстояния, скорости движения предметов, могут возникнуть проблемы с распознаванием объектов. Во-вторых, может развиться афазия (полная или частичная утрата речи), сложности с поиском правильных слов, чтобы выразить мысль. В-третьих, может произойти изменение личности и поведения. В-четвертых, люди с этим заболеванием могут в незнакомых ситуациях теряться, стать дезориентированными, утратить чувство места и времени. В пятых, потеря памяти, которая мешает жить. Например, забывание недавних событий, частые переспрашивания и повторы в разговоре.

Также болезнь Альцгеймера может развиться из-за курения, употребления алкоголя, холестерина и сидячего образа жизни.

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Выпускница явилась в таком наряде, что пришлось вызывать полицию
Если заметили у себя такое, не сомневайтесь - у вас был Covid
Еще 9 июня работала в ГД: что на самом деле сгубило сестру Шойгу
3 сигнала, что у вас уже был COVID–19
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