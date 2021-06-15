С "Санта-Барбарой" сравнила ситуацию собачьем приюте "Надежда" активистка Наталья Слесарева из Бердска
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С "Санта-Барбарой" сравнила ситуацию собачьем приюте "Надежда" активистка Наталья Слесарева из Бердска

6:13:286/15/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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По мнению общественницы, численность бродячих животных в городе не уменьшается, а новые руководители приюта для бездомных животных стремительно сменяют друг друга.

Часть приютских собак живет на улице
Часть приютских собак живет на улице

Общественница Наталья Слесарева возмущена ответом администрации Бердска о назначении нового директора приюта для бездомных животных "Надежда".

Напомним, что 7 июня к обязанностям директора муниципального приюта "Надежда" приступила Татьяна Гадючка. Свою кандидатуру Наталья Слесарева подавала 4 июня. Сегодня, 15 июня, бердской активистке пришел официальный ответ о рассмотрении ее кандидатуры.

"04.06.2021 заключен трудовой договор с Гадючка Т.Е. и оформлено постановление администрации города Бердска от 04.06,2021 № 1711 "О назначении директора муниципального бюджетного yчреждения Приют животных "Надежда" Бердска. На основании вышеизложенного, вопрос о рассмотрении кандидатуры на должность директора приюта "Надежда" в настоящее время не актуален", - сообщила Наталье Слесаревой в официальном письме заместитель главы администрации по экономике Жанна Шурова.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", Наталью Слесареву "напрягает" ситуация с приютом "Надежда". По ее словам, в конкурсе на должность директора она участвовала и в 2017 году, однако тогда было порядка 7 желающих занять кресло директора, да и конкуренция была выше.

- Тогда, я считаю, кандидаты были достойнее меня. Потом  стали ставить директорами тех людей, которые угодны бердской администрации. Татьяну Гадючка я не знаю. Будем смотреть, как она работает. Я тоже работала и с волонтерами, и в приюте, когда он только зарождался. Сейчас, к сожалению, все это документально уже не подтвердить, - сказала Наталья Слесарева.

Из собственных наблюдений, по ее словам, Наталья Петровна сделала вывод, что муниципальный приют уже давно якобы не функционирует "как надо".

- Меня напрягает ситуация, которая происходит у нас в Бердске с бездомными животными. Дворняжки не убавляются. С приютом происходит "Санта-Барбара".  Директора меняются каждые два года, - заявила активистка.

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