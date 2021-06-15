Как почистить организм от шлаков, раскрыл секрет доктор Мясников
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Как почистить организм от шлаков, раскрыл секрет доктор Мясников

5:44:166/15/2021Фото: скрин с видео
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По его мнению, очистка организама - любимая тема россиян, но никто не задумывался, что действительно в этом помогает.

Мясников рассказал что нужно чтобы очистить организм от шлаков

Известный телеведущий и главный врач московской горбольницы рассказал, что для очищения организма от шлаков необходим хороший сон. Он отметил, что очищения от шлаков – любимая тема россиян, но почти никто не задумывается о пользе сна в этом процессе.

«Новые исследования показывают, что именно во время сна происходит очищение мозга от "шлаков"», — отметил специалист.

Также врач отметил, что опыты над добровольцами, которым не давали долго спать, показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, в отличие от тех, кто регулярно высыпался.

По словам Мясникова, это новая тема для исследований. И возможно, выводы объяснят почему хроническое недосыпание приводит к всевозможным болезням.

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