Как почистить организм от шлаков, раскрыл секрет доктор Мясников

Известный телеведущий и главный врач московской горбольницы рассказал, что для очищения организма от шлаков необходим хороший сон. Он отметил, что очищения от шлаков – любимая тема россиян, но почти никто не задумывается о пользе сна в этом процессе.
«Новые исследования показывают, что именно во время сна происходит очищение мозга от "шлаков"», — отметил специалист.
Также врач отметил, что опыты над добровольцами, которым не давали долго спать, показали значительное снижение «вымывания» водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга, в отличие от тех, кто регулярно высыпался.
По словам Мясникова, это новая тема для исследований. И возможно, выводы объяснят почему хроническое недосыпание приводит к всевозможным болезням.