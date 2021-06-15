Китайский вирусолог опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории
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Китайский вирусолог опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории

5:51:266/15/2021Фото: pixabay
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Она назвала это неправдой так как утечка из лаборатории и создание искусственного вируса просто невозможно.

Вирусолог из Китая опроверг утечку коронавируса из лаборатории

Ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли дала интервью газете New York Times. В нем она опровергла искусственное создание коронавируса и утечку его из лаборатории.

«Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых», — заявила Чжэнли.

Она назвала ложью факт искусственного происхождения вируса, а также то, что какое-то заболевание могло «утечь» из лаборатории.

Напомним, слухи об утечке ходят уже давно. Американские спецслужбы провели расследование и в ходе него у них появилась версия, что еще до официального объявления пандемии в Китае и до первых случаев заболевания, было известно, что трое сотрудников института вирусологии заболели коронавирусом.

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