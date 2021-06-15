Китайский вирусолог опровергла теорию об утечке коронавируса из лаборатории

Ведущий специалист Института вирусологии Уханя Ши Чжэнли дала интервью газете New York Times. В нем она опровергла искусственное создание коронавируса и утечку его из лаборатории.
«Как я могу представить доказательства того, чего нет? Я не знаю, как мир дошел до того, что постоянно поливает грязью ни в чем не повинных ученых», — заявила Чжэнли.
Она назвала ложью факт искусственного происхождения вируса, а также то, что какое-то заболевание могло «утечь» из лаборатории.
Напомним, слухи об утечке ходят уже давно. Американские спецслужбы провели расследование и в ходе него у них появилась версия, что еще до официального объявления пандемии в Китае и до первых случаев заболевания, было известно, что трое сотрудников института вирусологии заболели коронавирусом.