Обгорел на 40%: О состоянии пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске рассказали врачи
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Обгорел на 40%: О состоянии пострадавших при взрыве и страшном пожаре на АЗС в Новосибирске рассказали врачи

6:02:186/15/2021Фото: Вы видели этот пожар?
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17 пострадавших на пожаре после взрыва на газовой заправке отправили в ожоговый центр. Всего за медицинской помощью после ЧП обратилось более 30 человек.

В областной больнице рассказали о состоянии пациентов, привезенных после пожара на заправке в Новосибирске

После пожара на газовой автозаправке 17 человек, пострадавших от огня, госпитализировали в специализированное медицинское учреждение  - ожоговый цент. Из них 7 человек находятся в тяжелом состоянии, но опасности для их жизни уже нет. Ожоги остальных десяти пострадавших составляют не более пяти процентов площади тела, данные пациенты в состоянии средней степени тяжести находятся в профильном отделении. Главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов рассказал о состоянии пациентов:

«Ребятишки — относительно удовлетворительное <состояние>, площадь поражения небольшая. И пациенты реанимационные, и пациенты, находящиеся в ожоговом центре в реанимации, — все стабильны, на сегодня угрозы для жизни ни у кого нет».

Наиболее сильно пострадавший при пожаре обгорел на 40%. После того, как в клинику стало поступать большое количество звонков от родственников, было решено организовать горячую линию.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 14 июня вечером после взрыва на газовой автозаправке начался пожар, который долго не удавалось локализовать. Причиной взрыва стал автомобиль-газовоз, который, не заземлившись, сливал топливо. После возбуждения уголовного дела правоохранители задержали двоих - владельцы АГЗС и ее инженера.

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