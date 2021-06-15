В Москве из-за коронавируса изменили график работы социальных учреждений

С сегодняшнего дня 15 июня и вплоть до 19 июня все социальные учреждения Москвы переходят на измененный формат работы. Это связано с тем что мэр столицы Сергей Собянин ввел в городе нерабочие дни из-за высокой заболеваемости коронавирусом.
Так, центры «Мои документы» принимают посетителей в новом формате. Большинство услуг в них можно получить только по предварительной записи. При этом для вакцинированных от коронавируса граждан предварительная запись не нужна. Заявления в ЗАГСы можно подать только предварительно записавшись, а регистрации заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводятся в назначенные даты и время.
В городской службе занятости заявления на предоставление госуслуг принимают только в электронном виде. Личный прием заявителей проводится по предварительной записи.
С 15 по 20 июня в столице закрыты центры соцобслуживания, «Моя работа» и «Моя карьера», а также семейные центры, однако в них можно получить жизненно необходимые услуги.
Отметим, что мэр столицы подписал постановление о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно.