В Москве из-за коронавируса изменили график работы социальных учреждений
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15.06
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В Москве из-за коронавируса изменили график работы социальных учреждений

6:04:206/15/2021Фото: сайт мэра Москвы
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Некоторые из них переходят на дистанционный формат работы, а другие и вовсе закрываются.

Из-за коронавируса соцслужбы поменяли график работы

С сегодняшнего дня 15 июня и вплоть до 19 июня все социальные учреждения Москвы переходят на измененный формат работы. Это связано с тем что мэр столицы Сергей Собянин ввел в городе нерабочие дни из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Так, центры «Мои документы» принимают посетителей в новом формате. Большинство услуг в них можно получить только по предварительной записи. При этом для вакцинированных от коронавируса граждан предварительная запись не нужна. Заявления в ЗАГСы можно подать только предварительно записавшись, а регистрации заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям проводятся в назначенные даты и время.

В городской службе занятости заявления на предоставление госуслуг принимают только в электронном виде. Личный прием заявителей проводится по предварительной записи.

С 15 по 20 июня в столице закрыты центры соцобслуживания, «Моя работа» и «Моя карьера», а также семейные центры, однако в них можно получить жизненно необходимые услуги.

Отметим, что мэр столицы подписал постановление о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня включительно.

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