Стоматолог сексуально домогался пациенток под наркозом

Прокуратура утверждает, что в период с 2013 по 2018 год стоматолог приставал к женщинам в возрасте от 27 до 73 лет.
В понедельник дантист из Лос-Анджелеса обвинен в сексуальном насилии над девятью женщинами во время процедуры.
50-летнему Эмаду Фати Моаваду было предъявлено обвинение в более чем дюжине эпизодов сексуальных побоев в виде сдерживания и других действий, связанных с применением силы.
Моавад предстал перед судом в понедельник, 14 июня, но не подал встречный иск, и его обвинение продолжили. Он был заключен в тюрьму под залог почти в 2 миллиона долларов, и не сразу стало ясно, есть ли у него адвокат, выступающий от его имени.
«Это дело вызывает особую озабоченность, потому что его жертвами являются люди с низким доходом и иммигранты, которые реже сообщают о преступлениях из-за страха», - говорится в заявлении окружного прокурора округа Лос-Анджелес Джорджа Гаскона.
Прокуратура утверждает, что в период с 2013 по 2018 год Моавад приставал к женщинам в возрасте от 27 до 73 лет.
В 2019 году против Моавада подала в суд женщина, которая утверждала, что, находясь под наркозом в 2017 году, Моавад приставал к ней и что она сообщила об этом в полицию, сообщает Los Angeles Times.
В иске утверждалось, что Моавад неоднократно ласкал ее, в одном случае удерживая ее, пока ей не удалось выбежать из комнаты. В иске также говорится, что нападения закончились в декабре 2018 года, когда ассистент стоматолога снял видео одного нападения, сообщает Times.
Источник: foxnews.com