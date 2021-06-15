Кремль не доволен скоростью вакцинации от коронавируса в России
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Кремль не доволен скоростью вакцинации от коронавируса в России

6:35:276/15/2021
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что прививочный процесс в стране можно активизировать, в этом вопросе хороши любые меры.

политик, Дмитрий Песков
В Кремле не довольны темпами вакцинации от коронавируса

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не удовлетворен темпами вакцинации от коронавируса в России.

"Мы, наверное, все должны быть недовольны темпами вакцинации, они оставляют желать лучшего. И президент постоянно использует любую возможность, чтобы призвать всех нас, кто должен вакцинироваться, к тому, чтобы они незамедлительно приняли необходимые меры", - сказал Песков журналистам.

По его словам, "вакцинация - единственный способ остановить вспышки коронавируса и его дальнейшее распространение".

"Другого способа победить коронавирус не существует", - констатировал Песков, напомнив, что вакцинация в России добровольная.

Он положительно относится к мерам стимулирования россиян в части вакцинации от COVID-19.

"Регионы принимают меры, разные регионы по-разному. В конце концов, никто не отменял указ президента, который наделил руководителей регионов особыми полномочиями на фоне пандемии", - отметил представитель Кремля, подчеркнув, региональные власти вправе сами принимать решения и "любые меры хороши, которые помогут активизировать процесс вакцинации".

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше автомобилей среди тех, кто впервые пришел ставить прививку. Так он намерен стимулировать вакцинацию.

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