Цифровые, роботизированные и информационные системы для сельского хозяйства

Организаторы мероприятия: Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, Министерство сельского хозяйства и Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.
В рамках конференции планируется обсудить актуальные проблемы цифрового развития агропромышленного комплекса страны и представить результаты опытно-конструкторских работ, технических изобретений и инноваций для сельского хозяйства.
Тема внедрения в агропроизводство цифровых технологий, автоматизированных и роботизированных систем актуализируется с небывалой скоростью. Многие хозяйства пытаются внедрить цифровые технологии самостоятельно.
Проводя впервые на базе СФНЦА РАН научно-практическую конференцию по этой теме, организаторы мероприятия ставят перед собой несколько задач и желаемых результатов.
«Смысл конференции — собрать на базе известного академического центра РАН не только учёных, но и бизнес. Важно, что мы получили поддержку у губернатора НСО А. А. Травникова и председателя Законодательного собрания НСО А. И. Шимкива. Участие в конференции примут российские и иностранные специалисты, работающие в сфере цифровой трансформации сельского хозяйства для решения проблем повышения эффективности, рентабельности, безопасности производства сельхозпродукции. Все эти технологии необходимо как можно скорее внедрять в Новосибирской области, разработав областную программу цифровизации сельского хозяйства региона», —считает исполняющий обязанности директора СФНЦА РАН, доктор биологических наук, член-корреспондент РАО, профессор РАН Кирилл Сергеевич Голохваст.
Вторая задача конференции — ознакомление с отечественными техническими новинками сельхозпроизводителей. Конечно, существуют крупные выставки, где можно купить готовое оборудование, но организаторы рассчитывают на инновационность, то, что пока не имеет серийного выпуска готовой продукции, но обладает несомненными достоинствами в плане разработки комплексных решений с использованием цифровых технологий полного хозяйственного цикла.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Предусматривает работу в секциях, проведение выставки технических достижений, а также проведение расширенного заседания Совета по вопросам развития агропромышленного комплекса Новосибирской области при губернаторе Новосибирской области в виде панельной дискуссии с ведущими экспертами по цифровым сервисам. По итогам конференции в СФНЦА РАН планируется выпуск иллюстрированного каталога оборудования, систем, изделий и технологий для сельского хозяйства, а также печать научных статей авторов докладов.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции состоится
24 июня 2021 г. по адресу:
Новосибирский район,
р. п. Краснообск, ул. Центральная,
Президиум СФНЦА РАН.
Секционные заседания пройдут
24 июня в помещениях СФНЦА РАН.
Выставка будет проходить
в течение двух дней 24-25 июня
в Доме ученых СФНЦА РАН
и на прилегающей территории.
Расширенное заседание Совета
по вопросам развития
АПК Новосибирской области
при губернаторе
Новосибирской области
состоится 25 июня в Большом зале
Дома ученых СФНЦА РАН.
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